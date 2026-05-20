Selten: Nicole Richie strahlt mit Tochter auf dem Red Carpet

Nicole Richie (44) und ihre Tochter Kate Madden haben gemeinsam die Weltpremiere des neuen Films "Stop! That! Train!" gefeiert. Am 18. Mai erschienen Mutter und Tochter zusammen auf dem roten Teppich im Harmony Gold Theater in Los Angeles – ein seltenes Duo, das zum ersten Mal seit über zwei Jahren gemeinsam öffentlich auf einem roten Teppich zu sehen war. Nicole, die selbst in dem Film mitspielt, zog alle Blicke auf sich: Auf Fotos, die Page Six vorliegen, ist das TV-Sternchen in einem marineblauen Kleid mit weißen Polka-Dots und einem passenden Kopftuch sowie einem weißen Mantel mit Pelzbesatz zu sehen. Ihre 18-jährige Tochter Kate setzte dagegen auf einen kurzen, trägerlosen Leder-Minirock in Kombination mit Lederstiefeln.

Nicole zeigte sich im Anschluss sichtlich begeistert von dem gemeinsamen Abend. Auf Instagram teilte sie am 19. Mai mehrere Schnappschüsse der Veranstaltung und schrieb dazu: "Die 'Stop That Train'-Premiere wurde zu einem Mädelsabend." In dem Film, der am 12. Juni in die Kinos kommt, spielt sie eine Workaholic-Figur. "Stop! That! Train!" handelt von zwei Zugangestellten, die auf einem rasenden Expresszug eine drohende Katastrophe abwenden müssen – an Nicoles Seite stehen unter anderem Ginger Minj (41) und RuPaul (65). Regie führte Adam Shankman, der die Schauspielerin auch auf dem roten Teppich begleitete.

Kate, die mit bürgerlichem Vornamen eigentlich Harlow heißt, zieht ihren Mittelnamen schon seit der Grundschule dem offiziellen Vornamen vor. Ihr Vater Joel Madden (47) berichtete im März im Podcast "Dumb Blonde" von Bunnie Xo, wie er das erfahren hatte. Bei einem Elternabend habe die Lehrerin seine Tochter als "Kate" vorgestellt – woraufhin er und Nicole zunächst ratlos gewesen seien. Als sie ihre Tochter zu Hause danach fragten, habe diese schlicht geantwortet: "Ich mag ihn." Nicole und Joel sind seit 2010 verheiratet und haben neben Kate noch einen gemeinsamen Sohn: den 16-jährigen Sparrow. Die Leidenschaft für Mode, die Mutter und Tochter verbindet, war auch bei der Premiere zu spüren – beide präsentierten sich mit ausgesuchten Outfits in perfekter Absprache.

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Instagram / nicolerichie Nicole Richie und Tochter Harlow Kate Madden

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Getty Images Joel Madden und Nicole Richie, November 2023

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Instagram / nicolerichie Nicole Richie und ihre Tochter Harlow Winter Kate