Nicole Richies Tochter Kate (18) verzaubert in Spitzenkleid

Nach ihrem Highschool-Abschluss gönnt sich Kate Madden eine stilvolle Auszeit in Paris. Die 18-jährige Tochter von Nicole Richie (44) und Joel Madden (47) zieht in der französischen Hauptstadt alle Blicke auf sich: In einem transparenten, schwarzen Spitzenminikleid, unter dem ihr schwarzer BH hervorblitzt, und schlichten schwarzen High Heels posiert sie selbstbewusst in den Straßen der Metropole. Auf den Instagram-Schnappschüssen wirkt die junge Frau entspannt und souverän. Zudem fällt auf, dass sie ihrem Look ein kleines Make-over verpasst hat: Ihre einst honigblonden Haare trägt Kate inzwischen tiefschwarz.

Wenige Tage zuvor hatte die 18-Jährige noch gemeinsam mit ihrer Familie ihren Schulabschluss gefeiert. Für die Feier entschied sie sich für ein rotes Kleid und präsentierte stolz ihre goldene Absolventenschärpe, während sie für liebevolle Familienfotos vor der Kamera posierte. Neben ihren Eltern Nicole und Joel war auch ihr 16-jähriger Bruder Sparrow dabei – sowie Großmutter Brenda Harvey-Richie, die in einem sommerlichen Blumendress mit elegantem Bucket Hat erschien und laut Daily Mail sichtlich stolz die Diplomübergabe verfolgte.

Nicole und Joel gaben sich 2010 das Jawort – rund zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Kate und ein Jahr nach der ihres Sohnes Sparrow. Als Mutter zweier Teenager blickt Nicole heute mit viel Freude auf diesen Lebensabschnitt ihrer Kinder. "Mutterschaft ist die wildeste Achterbahnfahrt und das absolut Beste", schwärmte sie gegenüber dem Interview Magazine. Gegenüber Glamour erklärte sie zudem offen, wie sie mit ihrer eigenen Vergangenheit umgeht: "Ich wusste schon vor ihrer Geburt, dass ich transparent mit ihnen darüber sein muss, wer ich war. Und ich habe darin tatsächlich eine Art Freiheit gefunden."

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Instagram / katemaddennn Nicole Richie und Joel Maddens Tochter Kate, Juni 2026

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Instagram / katemaddennn Nicole Richie und Joel Maddens Tochter Kate, Juni 2026

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Imago Joel Madden und Nicole Richie bei der Baby2Baby Gala 2023 im Pacific Design Center in West Hollywood

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