Unternehmer Scott Disick (43) findet keinen Schlaf, wenn sein Sohn Mason (16) nachts unterwegs ist. In der neuesten Folge von The Kardashians gesteht der Realitystar, dass ihm das Erwachsenwerden seines ältesten Kindes große Angst macht. Am vergangenen Wochenende zog der Teenager mit seinen Kumpels um die Häuser. Scott blieb so lange wach, bis Mason sicher zu Hause war. Den Standort seines Sohnes hatte er stets im Blick. "Ich saß buchstäblich nur an meinem Handy und schaute bei Life360 und in der Wo-ist?-App nach, wo Mase war, bis er nach Hause kam – die ganze Nacht", erzählt der dreifache Vater. Im Gespräch mit Khloé Kardashian (42) erklärt er außerdem, warum ihn diese Lebensphase derart beunruhigt: "Ich habe Mace, der quasi erwachsen ist. Das ist so viel beängstigender."

Scott stößt mit seinen Sorgen auf Verständnis. Khloé verrät, dass sie bei ihren eigenen Kindern genauso vorsichtig wäre. Mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (35) begrüßte sie ihre Tochter True Thompson (8) und ihren Sohn Tatum Thompson (4). Beide sind noch nicht im Teenageralter. "Ich werde meine Kinder zu 100 Prozent orten. Ich würde meinen Kindern einen Chip einsetzen, um jederzeit zu wissen, wo sie sind", kündigt Khloé an. Scott verlässt sich nicht nur auf Standortapps. Mit Mason redet er offen über seine eigenen früheren Alkoholprobleme. Er machte ihm deutlich, wie sehr sie sein Leben geprägt haben. Schon im Januar 2025 hatte er im Podcast "Khloé in Wonder Land" erklärt: Seinen Sohn wolle er wegen seiner eigenen Fehler nicht anders behandeln. Sollten sich aber Probleme abzeichnen, werde Scott eingreifen.

Mason ist das älteste von drei Kindern, die Scott mit seiner Ex-Partnerin Kourtney Kardashian (47) hat. Neben ihm begrüßten beide auch Penelope Disick (14) und Reign Disick (11). Mit ihrem Ehemann Travis Barker (51) hat Kourtney außerdem einen Sohn namens Rocky Thirteen Barker (3). Wie die gemeinsame Erziehung mit Scott ablief, hatte Kourtney bereits in einer früheren Folge von "The Kardashians" verraten. Im Gespräch mit Julia Fox (36) am Set ihrer Marke Lemme hatte sie offen über die Herausforderungen gesprochen. "Ich denke, bei Co-Parenting ist es immer wichtig, höflich zu bleiben und unser Bestes zu geben, um auf der gleichen Seite zu stehen. Aber es ist nicht einfach", hatte Kourtney erklärt. Julia hatte dagegen hervorgehoben, wie glücklich die Kinder wirkten und wie eng ihre Bindung zu beiden Eltern sei.

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Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-TV-Star

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Instagram / masondisick Penelope und Mason Disick, Geschwister

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