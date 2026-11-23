Rupert Grint (38) wurde durch seine Rolle als Ron Weasley in den Harry Potter-Filmen weltberühmt. Seine eigene Tochter kennt die Abenteuer der Zauberschüler bislang allerdings noch nicht. Die sechsjährige Wednesday hat die Filmreihe bisher nicht gesehen, weiß aber genau, durch welche Rolle ihr Papa bekannt wurde. Das verriet der Schauspieler in der Londoner Radiosendung "Capital Breakfast". Moderatorin Siân Welby erzählte er auch, wo seine Tochter ihm trotzdem regelmäßig begegnet: auf einem eher ungewöhnlichen Fanartikel. "Sie weiß natürlich von dieser Welt und sieht mich bei Smyths, also in dem Spielzeugladen. Sie hat einen PEZ-Spender mit meinem Gesicht", berichtete Rupert. Allzu lange muss Wednesday aber wohl nicht mehr auf die Filme warten. Der Brite glaubt nämlich, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen sein könnte: "Sie hat sie noch nicht gesehen. Ich denke, jetzt ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt."

Mit dem magischen Universum ist Wednesday zwar schon grob vertraut. Die Geschichten rund um Harry, Ron und Hermine kennt sie allerdings noch nicht. Auch die Bücher, auf denen die Filme basieren, hat sie bislang nicht gelesen. Rupert freut sich bereits darauf, die Abenteuer gemeinsam mit seiner Tochter zu entdecken: "Sie kennt diese Welt ein bisschen, aber die Geschichten kennt sie noch nicht. Sie hat die Bücher nicht gelesen, aber es wird Spaß machen. Ich freue mich darauf."

Rupert verkörperte Ron in allen acht "Harry Potter"-Filmen. Seine Reise in der Rolle des treuen Freundes begann mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" und endete mit dem großen Finale "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2". Privat ist der Schauspieler seit 2011 mit Georgia Groome liiert. Bekannt wurde die Schauspielerin durch den Film "Frontalknutschen", der bald eine Neuauflage bekommen soll. Gemeinsam haben die beiden neben Wednesday noch eine weitere Tochter: die einjährige Goldie. Ihr Familienleben hält das Paar allerdings weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Getty Images Rupert Grint auf der 76. Berlinale 2026

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United Archives GmbH/ Action Press Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in "Harry Potter"

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