PA Sports (36) will offenbar nicht länger schweigen: Der Rapper hat sich erstmals ausführlicher zu den Aussagen seiner Ex-Verlobten Luna Rabea geäußert. Nachdem er tagelang mit Fragen zur Trennung konfrontiert worden war, meldete er sich nun in seiner Instagram-Story zu Wort. Anlass war Lunas Auftritt in der NDR-Sendung "deep und deutlich", in der die Influencerin offen über das Liebes-Aus sprach und betonte, ihre Entscheidungen stets im Sinne der beiden gemeinsamen Söhne getroffen zu haben. Vor allem gegen den Eindruck, er habe Luna betrogen oder über Jahre ein Doppelleben geführt, wehrt sich PA Sports entschieden. "Ihr Vater ist kein Fremdgeher", stellte er klar und ergänzte: "Ich verbitte es mir, mit diesem Müll in Verbindung gebracht zu werden." Die Schilderung eines Doppellebens habe sich auf eine frühere Beziehung von Luna bezogen und stehe in keinem Zusammenhang mit ihrer gemeinsamen Partnerschaft. Dem NDR wirft der Musiker vor, die beiden unterschiedlichen Beziehungsgeschichten nicht deutlich genug voneinander getrennt zu haben.

Auch die Darstellung, seine Kinder hätten vor ihm geschützt werden müssen, stößt PA Sports sauer auf. Dadurch entstehe der Eindruck, "als ob sie in einer Nacht und Nebelaktion vorm bösen Mann in Sicherheit gebracht werden mussten", kritisierte er. Seine klare Ansage dazu: "DAS ist nicht im Sinne meiner Kinder." Grundsätzlich könne er zwar nachvollziehen, eine unglückliche Beziehung zu beenden, anstatt dem Nachwuchs eine solche Partnerschaft vorzuleben. Die gemeinsamen Söhne wolle er jedoch nicht als Rechtfertigung für Entscheidungen heranziehen, die allein Erwachsene beträfen. Scharfe Worte fand der Rapper außerdem für rassistische Kommentare unter dem Sendungsbeitrag, die sich gegen Südländer und "Kanaken" richteten. Solche Äußerungen beschämten ihn "zutiefst". Mit Blick auf seine Söhne betonte er: "Auch das ist nicht im Sinne meiner Kinder, denn sie sind selber welche." Eine öffentliche Schlammschlacht wolle er dennoch vermeiden: "Von mir wird es keine großen Statements dazu geben." Da seine Kinder in wenigen Jahren eingeschult würden, sei es ihm wichtig, sie davor zu bewahren, später mit dem Konflikt ihrer Eltern konfrontiert zu werden.

Zu Gast bei "deep und deutlich" hatte Luna zuvor sehr persönliche Einblicke in die Zeit nach der Trennung gegeben. Besonders die ersten Wochen nach dem öffentlichen Liebes-Aus seien für sie emotional belastend gewesen, erzählte die Influencerin. In dieser schwierigen Phase hätten sie vor allem Begegnungen mit weiblichen Fans aus ihrer Community berührt, die ihr damals ihr Mitgefühl ausgesprochen hätten. PA Sports und Luna Rabea waren einst verlobt und haben gemeinsam zwei Söhne. Nach dem Beziehungsende schildern beide die Ereignisse nun aus unterschiedlichen Perspektiven. In seinem Statement betont der 36-Jährige jedoch vor allem, wie wichtig ihm der Schutz der gemeinsamen Kinder ist. Weitere ausführliche Äußerungen zu den Hintergründen der Trennung wolle er künftig vermeiden.

Anzeige Anzeige

Instagram / pasports PA Sports, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lunarabea PA Sports und Luna Rabea, Mai 2025

Anzeige Anzeige