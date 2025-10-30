Co-Parenting von Kourtney Kardashian und Scott ist schwierig

Kourtney Kardashian Barker (46) hat in einer neuen Folge von "The Kardashians" seltene Einblicke in ihre Co-Parenting-Beziehung mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (42) gegeben. Die Reality-TV-Ikone, die mit Disick drei Kinder – Mason (15), Penelope (13) und Reign (10) – teilt, sagte, dass es nicht immer einfach sei, gemeinsam Kinder zu erziehen. Während eines Gesprächs mit Julia Fox (35) am Set ihrer Marke Lemme erklärte Kourtney: "Ich denke, bei Co-Parenting ist es immer wichtig, höflich zu bleiben und unser Bestes zu geben, um auf der gleichen Seite zu stehen. Aber es ist nicht einfach." Julia kommentierte, dass die Kinder der beiden glücklich und sehr an ihre Eltern gebunden seien.

In derselben Folge spielte Scott mit dem Gedanken, aus der Nähe von Los Angeles zurück nach New York City zu ziehen. Khloé Kardashian (41) reagierte schockiert, als Scott ihr seine Pläne offenbarte, in Manhattan mit Sohn Mason ein neues Leben anzufangen. Für Penelope und Reign würde er laut eigener Aussage Flüge arrangieren, um sie regelmäßig zu sehen. Hinsichtlich Masons künftiger Schulbildung erwähnte Scott, dass er überlege, ihn auf eine Privatschule in Uptown Manhattan zu schicken. Der Reality-Star argumentierte, er habe in der bisher gemeinsamen Wohngegend keine sozialen Kontakte mehr und habe daher kaum noch einen Grund, dort zu bleiben.

Scott und Kourtney waren lange Zeit ein prominentes Paar, bevor sie ihre Beziehung 2015 endgültig beendeten. Kourtney hat sich seitdem mit dem Musiker Travis Barker (49) verheiratet, während Scott weiterhin ein enger Teil der Familie Kardashian-Jenner bleibt und regelmäßig in ihrer Show zu sehen ist. Trotz der Herausforderungen, die das Co-Parenting mit sich bringt, äußerte sich Kourtney in der Vergangenheit positiv über Scott als Vater. Sie habe stets betont, dass es in erster Linie um das Wohl ihrer Kinder gehe, was auch Julia Fox gegenüber deutlich wurde, als sie Kourtney bewundernd für ihre Haltung lobte.

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, 2015

Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022