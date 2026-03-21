Australien-Open-Sieg: Carlos Alcaraz hat nun Känguru-Tattoo

Carlos Alcaraz (22) hat Wort gehalten und sich nach seinem Sieg bei den Australian Open 2026 ein neues Tattoo stechen lassen. Der spanische Tennisstar ließ sich passend zum Austragungsort des Turniers ein Känguru auf seinen linken Unterschenkel tätowieren, das den begehrten Norman Brookes Challenge Cup in den Händen hält. Das Design ist größtenteils in schwarzer Tinte mit teilweiser Schattierung gestaltet, wobei ein Großteil des Motivs unter seiner Socke verborgen bleibt. Während der Miami Open am 17. März präsentierte der 22-Jährige, der immer wieder mit Style-Änderungen im Gespräch ist, zum ersten Mal öffentlich seine neue Körperkunst beim Training. Bereits während der Australian Open hatte Carlos im Januar angekündigt, sich ein Känguru-Tattoo stechen zu lassen, sollte er das Turnier gewinnen.

Auf Instagram hatte der Weltranglistenerste zuvor bereits einen Vorgeschmack auf sein neues Tattoo gegeben. In einem Beitrag über seine Zeit bei den Indian Wells teilte er unter anderem ein Foto, auf dem er auf einem Bett liegt, während ein behandschuhter Tätowierer an seinem Schienbein arbeitet. Bei der Frage nach der genauen Platzierung des Motivs war sich Carlos während des Turniers noch etwas unsicher gewesen und deutete auf zwei mögliche Stellen an seinen Beinen. Letztendlich entschied er sich für das linke Bein, während sich auf seinem rechten Knöchel bereits sein Wimbledon-Tattoo befindet – eine Erdbeere, die er sich nach seinem Triumph 2023 stechen ließ.

Seine Tattoo-Tradition begann Carlos nach seinem Sieg bei den US Open 2022, als er mit 19 Jahren der jüngste männliche Spieler und erste Teenager der Open-Ära wurde, der die Nummer eins der ATP-Rangliste erreichte. Damals ließ er sich das Datum "11.09.22." auf seinen linken Trizeps stechen. Eigentlich hält sich der siebenmalige Grand-Slam-Champion an die Regel, sich nur nach seinem jeweils ersten Sieg bei einem Major-Turnier tätowieren zu lassen – auch um die Nerven seiner Eltern zu schonen. Zu seinen weiteren Tennis-Tattoos gehören der Eiffelturm nach seinem ersten French-Open-Titel 2024 sowie die Freiheitsstatue und die Brooklyn Bridge nach seinen US-Open-Siegen. In einem Interview mit dem Tennis Channel erklärte er nach seinem zweiten Wimbledon-Triumph 2024 gegen Novak Djokovic (38), dass die Tattoos eine besondere Erinnerung an seine größten Karrieremomente darstellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Spanier Carlos Alcaraz mit Rookwood Cup, Ohio 2025

Anzeige Anzeige

Imago Carlos Alcaraz beim Itau Miami Open in Miami, 19. März 2026.

Anzeige Anzeige

Getty Images Spanier Carlos Alcaraz bei den US Open 2025