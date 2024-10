Tyra Banks über ihr Model-Comeback: "Bin 20 Kilo schwerer"

Tyra Banks (50), das weltbekannte Supermodel, hat diese Woche ein beeindruckendes Comeback auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show gefeiert. Fast 20 Jahre nach ihrem Rückzug von der Bühne strahlte die 50-Jährige auf dem Catwalk in New York wie eh und je. In der "The Drew Barrymore Show" sprach Tyra jetzt offen über ihre Rückkehr und wie es sich anfühlte, erneut in die berühmten Engelsflügel zu schlüpfen.

Im Gespräch mit Drew Barrymore (49) sagte Tyra: "Als ich dieses Mal über den Victoria's Secret Laufsteg ging, hatte ich das Gefühl, all diese Frauen zu repräsentieren — 50-jährige, unsichere Frauen. Es war mehr als nur ich selbst. Als ich die Aufnahmen sah, dachte ich: 'Wow, ich war wie eine Art Sprachrohr.' Es fühlte sich anders an." Die America's Next Topmodel-Ikone fügte humorvoll hinzu, dass sich auch ihr Körper über die Jahre verändert habe: "Meine Brüste waren ungefähr zehnmal so groß wie beim letzten Mal! Ich dachte nur: 'Bitte fallt nicht heraus!' Ich bin jetzt etwa 20 Kilo schwerer als damals, als ich mich vom Modeln zurückgezogen habe."

Das Supermodel hatte seine Karriere bei Victoria's Secret 2005 beendet, nachdem es neun Jahre lang zu den beliebtesten Engeln der Marke gehörte. Tyras Rückkehr wurde im August dieses Jahres bekannt gegeben, als sie zusammen mit Gigi Hadid (29) ein Video auf Instagram teilte, in dem sie die Wiederauflage der Fashion Show nach sechsjähriger Pause ankündigte. Tyra ist nicht die Einzige, die mit einem Comeback auf dem legendären VS-Laufsteg für Aufsehen sorgte. Auch Adriana Lima kehrte nach sechs Jahren Pause zurück zum Modegiganten. Das Comeback der berühmten "Engel" zeigt, dass Alter keine Rolle spielt, wenn es um Schönheit und Erfolg geht.

Instagram / tyrabanks Tyra Banks und Bella Hadid posieren Backstage auf der Victoria's Secret Fashion Show 2024

Getty Images Victoria's-Secret-Models, Oktober 2024

