Met Gala 2027: Fans fordern eine Einladung für Adam Sandler

Adam Sandler (60) auf dem roten Teppich der Met Gala? Viele Fans wollen genau das im kommenden Jahr sehen. Seit das Motto des prestigeträchtigen Modeevents in New York für 2027 bekannt ist, fordern zahlreiche Nutzer auf Social Media, den Schauspieler erstmals zu der Veranstaltung einzuladen. Denn die Ausstellung und die dazugehörige Gala tragen den Titel "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday" und stellen Alltagskleidung wie T-Shirts, Jeans und Sweatshirts ins Rampenlicht. Genau dafür steht Adam mit seinem unverwechselbar lässigen Stil: Übergroße Shirts, weite Basketballshorts, gemütliche Hoodies und Sneaker gehören seit Jahren zu seinen Markenzeichen. Einige User haben Adam in Fotomontagen sogar schon auf die berühmte Treppe des Museums gestellt. Damit könnte sein als "Sandlercore" bekannter Look ausgerechnet auf einer der größten Modebühnen der Welt landen. Ob er für 2027 tatsächlich eine Einladung bekommt, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Das Metropolitan Museum of Art hatte das neue Thema am Donnerstag offiziell vorgestellt. Die geplante Ausstellung soll gewöhnliche Mode dabei aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Zum einen geht es darum, wie gewöhnliche Kleidungsstücke zu High Fashion veredelt werden können. Zum anderen soll zu sehen sein, wie aus Materialien wie Papier, Aluminium und Plastik tragbare Kunst entsteht. Für viele Social-Media-Nutzer ist deshalb klar, wer auf die Gästeliste gehört. "Wenn Adam Sandler nicht auf der Gästeliste der Met Gala 2027 steht, was soll das Ganze dann überhaupt?", scherzte ein Fan im Netz. Ein anderer User hatte schon einen Plan B parat: "Ich würde einfach als Adam Sandler verkleidet auftauchen." Ursprünglich sollte die Veranstaltung 2027 den britischen Designer John Galliano (65) würdigen. Wegen seiner strafrechtlichen Verurteilung nach einem antisemitischen Ausbruch im Jahr 2011 hagelte es jedoch Kritik. Im August zog sich der Modeschöpfer schließlich freiwillig von dem Projekt zurück.

Adams entspannter Kleidungsstil sorgte schon 2021 im Netz für Aufsehen. Unter dem Hashtag "Sandlercore" wurde er damals zum TikTok-Trend, bei dem Nutzer seine besonders bequemen Outfits nachstellten. Im selben Jahr landete der Schauspieler sogar auf dem ersten Platz von Googles Liste der meistgesuchten Promi-Styles. Damit lag er unter anderem vor Harry Styles (32), Britney Spears (44), Doja Cat (31), Cher (80) und Lizzo (38). Die Vogue ernannte ihn daraufhin zur Fashionikone. Das Magazin verwies darauf, dass seine langjährige Vorliebe für Sweatshirts und Jogginghosen perfekt zu der bequemen Mode der Pandemiezeit gepasst habe. Adam selbst hat schon mehrfach erklärt, dass ihn formelle Kleidung einengt, juckt und ihm die Laune verdirbt. Deshalb bleibt er auch bei vielen öffentlichen Auftritten seinen lockeren Looks treu. Seinen Status als Trendsetter nannte er gegenüber der Vogue "zufällig": "Hier bin ich und trage alberne Klamotten, und ich weiß nicht. Ich denke nicht darüber nach, aber ich weiß es zu schätzen, dass Sie das sagen."

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Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

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Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

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