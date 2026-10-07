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Derek Hough
Derek Hough kann kaum glauben, wie groß Everley schon ist

Derek Hough kann kaum glauben, wie groß Everley schon ist

- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 2 min
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Derek Hough (41) ist stolzer und glücklicher Vater einer neun Monate alten Tochter – doch für seinen Geschmack wächst die Kleine einfach zu schnell. Auf Instagram gibt der Tänzer seinen Fans einen Einblick. Auf einer Aufnahme ist zu sehen, wie Derek sein Baby eng angekuschelt in seinem Arm hält und sie liebevoll ansieht. Everleys Gesicht ist dabei von der Kamera abgewandt und bleibt verborgen. "Sie wird zu groß", schrieb er schlicht zu dem Schnappschuss.

Weil Kinder nun mal so schnell groß werden und immer wieder Meilensteine erreichen, die die Eltern im besten Fall keineswegs verpassen wollen, hat Derek sein Leben nun vollends zugunsten seiner Tochter verändert: Seit der Geburt der Kleinen setzt die Dancing with the Stars-Bekanntheit auf ein gesundes Leben. "Neuer Papa, neues Engagement für die Gesundheit. Ich strebe nach Langlebigkeit, damit ich jeden Tag mit Energie und Liebe für sie sorgen und für sie da sein kann", teilte er seinen Followern Anfang Oktober auf Instagram mit. Dabei achtet er vor allem auf ausreichend Bewegung und eine ausgewogene Ernährung.

Everley erblickte am 29. Dezember 2025 das Licht der Welt. Die Geburt ihres Schatzes machten Derek und Mama Hayley Erbert mit einem niedlichen Post auf Instagram bekannt. Sie teilten ein Foto, auf dem die kleinen Füße des Mädchens schützend von den Händen der Eltern gehalten werden. "Jeder Schritt unseres Lebens hat uns zu dir geführt. Unsere Herzen sind weit geöffnet worden und unsere Welt hat sich für immer verändert", hießen die Tanzprofis ihre Tochter willkommen.

Derek Hough kuschelt mit seiner Tochter Everley Capri Hough, Oktober 2026
Instagram / derekhough
Derek Hough kuschelt mit seiner Tochter Everley Capri Hough, Oktober 2026
Derek Hough mit seiner Tochter Everley
Instagram / hayley.erbert
Derek Hough mit seiner Tochter Everley
Hayley Erbert und Derek Hough bei der LA-Premiere von "How To Train Your Dragon"
Imago
Hayley Erbert und Derek Hough bei der LA-Premiere von "How To Train Your Dragon"
Könnt ihr verstehen, dass Derek bei Everleys Wachstum jetzt schon sentimental wird?
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