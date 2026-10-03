Derek Hough setzt seit Geburt seiner Tochter auf Gesundheit

Seit der Geburt seiner Tochter haben sich Derek Houghs (41) Prioritäten verändert – besonders, wenn es um seine Gesundheit geht. Der Tänzer möchte langfristig fit bleiben, um für die neun Monate alte Everley da sein zu können. Vor wenigen Tagen teilte er seinen neuen Vorsatz auf Instagram mit seinen Fans. "Neuer Papa, neues Engagement für die Gesundheit. Ich strebe nach Langlebigkeit, damit ich jeden Tag mit Energie und Liebe für sie sorgen und für sie da sein kann", schrieb der Dancing with the Stars-Juror zu seinem Beitrag. Wie ernst er sein Fitnessziel nimmt, machte er auch mit dem dazugehörigen Foto deutlich: Derek posierte lediglich mit schwarzen Shorts bekleidet für ein oberkörperfreies Spiegelselfie. Dabei präsentierte er seinen durchtrainierten Bauch.

Eine kleine Unvollkommenheit auf dem Schnappschuss sprach Derek direkt selbst an und machte dafür scherzhaft seine Tochter verantwortlich. "Das Meisterwerk eines schmutzigen Spiegels, mit freundlicher Unterstützung von Baby Everley", kommentierte er die Flecken auf der Spiegelfläche. Seine Fans interessierten sich in den Kommentaren allerdings deutlich mehr für den Körper des Tänzers. Ein Nutzer stellte fest, dass bei dem frischgebackenen Vater von einem "Dad Bod" keine Spur sei, während ein anderer scherzte, selbst Dereks Sixpack habe noch ein Sixpack. Everley wurde im Dezember 2025 geboren und ist das erste gemeinsame Kind von Derek und seiner Ehefrau Hayley Erbert. Im September durfte die Kleine ihre Eltern erstmals ins Studio der Tanzshow begleiten. Dort sitzt Derek in der 35. Staffel gemeinsam mit Carrie Ann Inaba (58) und Bruno Tonioli (70) in der Jury.

Der Ballsaal von "Dancing with the Stars" hat für Derek ohnehin eine ganz besondere Bedeutung. Rund 20 Jahre lang hat er dort getanzt, sich weiterentwickelt und viele unterschiedliche Versionen seiner selbst erlebt. Nun gemeinsam mit seiner Tochter dort zu stehen, fühlte sich für ihn wie der Beginn eines neuen Lebensabschnitts an. "Ich habe in diesem Raum so viele Dinge erreicht, aber meine wirklich größte Errungenschaft war es, sie im Arm zu halten", schwärmte er gegenüber Us Weekly. Weiter erklärte er: "Es war außergewöhnlich, diesen Ort zu teilen, der so viel Geschichte beherbergt, und nun die Zukunft, ihr wisst schon, in meinen Händen zu halten. Das war wirklich cool und ganz besonders." Derek und Hayley heirateten 2023. Bei der Premiere der aktuellen Staffel standen die beiden für eine gemeinsame Performance auf dem Parkett, während Everley hinter den Kulissen zusah. Zuvor hatte das Baby seine Eltern bereits auf einer Tournee begleitet.

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Getty Images Derek Hough, Schauspieler

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Instagram / hayley.erbert Derek Hough mit seiner Tochter Everley

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Imago Derek Hough und Hayley Erbert bei der MPTF NextGen Annual Summer Party im The Aster, Los Angeles, am 22. Juni 2025