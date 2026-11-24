Robert Pattinson (40) schlüpft offiziell in den Smoking von James Bond. Doch wie kommt die überraschende Besetzung bei den Frauen an, die einst selbst an der Seite von 007 vor der Kamera standen? Vier ehemalige Bond-Girls haben nun gegenüber Express verraten, was sie von dem britischen Schauspieler halten – und ihre Meinungen gehen weit auseinander. Martine Beswick, die in "Liebesgrüße aus Moskau" als Zora und in "Feuerball" als Paula Caplan zu sehen war, hätte sich eher Henry Cavill (43) in der Rolle gewünscht. Sie fragt sich, warum die Wahl ausgerechnet auf einen so bekannten Star gefallen ist. Ganz anders sieht das Madeline Smith, die in "Leben und sterben lassen" Miss Caruso verkörperte. Sie schwärmt von seiner Ausstrahlung: "Er hat die Augen, aber er muss gefährlich aussehen. Er ist ein Killer, aber er hat auch Humor und all das und Sexappeal." Gloria Hendry hofft langfristig sogar auf eine Frau in der Rolle. Maryam d'Abo traut Robert wiederum zu, dem enormen Druck standzuhalten und mit seiner Bekanntheit gleich mehrere Generationen ins Kino zu locken.

Für Martine ist Henry spätestens seit seiner Rolle als Bösewicht im Mission: Impossible-Franchise der ideale Bond. Dass es mit Robert klappen könnte, schließt sie zwar nicht aus. Nach seinen Rollen in Twilight, Dune und als Batman sei ihr die zusätzliche Verpflichtung als 007 aber fast zu viel. Madeline erkennt in dem Schauspieler dagegen alles, was ein Bond braucht. Wie groß seine Zugkraft sei, habe ihr eine junge Frau im Zug gezeigt: Diese möge Bond-Filme eigentlich nicht, wolle den neuen Teil wegen des attraktiven Hauptdarstellers aber trotzdem sehen. Zugleich hofft Madeline auf fantasievollere, klassische Geschichten und darauf, dass der Film nicht zu sehr an "Mission: Impossible" erinnert. Gloria, die als Rosie Carver die erste afroamerikanische Liebespartnerin von 007 war, erwartet eine neue Variante der Figur. Weil Bond für sie ein Deckname ist, könne eines Tages auch eine Agentin diese Identität übernehmen. Maryam, die in "Der Hauch des Todes" neben Bond-Neuling Timothy Dalton spielte, lobt Robert als sehr guten und professionellen Schauspieler. Seine Bekanntheit sei bei diesem Budget ein Vorteil. Zudem erreiche er junge, mittelalte und ältere Zuschauer und könne Bond eine neue Schärfe verleihen.

Schon kurz nach der offiziellen Bekanntgabe hatte Roberts Ernennung zum siebten James-Bond-Darsteller für gegensätzliche Reaktionen gesorgt. Moderator Piers Morgan (61) sprach sich gegen die Wahl aus. Da Robert bereits Batman verkörpere, hätte er für 007 lieber einen unbekannten Schauspieler gesehen. Das Ian Fleming (†56) Estate, das den Nachlass von Bonderfinder Ian Fleming verwaltet, stellte sich dagegen öffentlich hinter Robert und hieß ihn in der Bond-Familie willkommen. Auch die Einschätzungen der früheren Bond-Darstellerinnen spiegeln diese Debatte wider: Martine sieht Roberts enorme Bekanntheit ebenfalls kritisch. Maryam hält genau diesen Starstatus dagegen für notwendig bei einer so kostspieligen Produktion. Madeline wiederum rückt vor allem Roberts persönliche Ausstrahlung und seinen Sexappeal in den Mittelpunkt. Und Gloria denkt schon einen Schritt weiter: Sie lenkt den Blick über diese Besetzung hinaus auf die mögliche Zukunft einer weiblichen Bond-Figur.

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Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

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Imago Sean Connery als James Bond und Martine Beswick als Paula Caplan in einer Szene aus "Feuerball" (1965)

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