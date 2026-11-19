Kris Jenner (71) soll alles daransetzen, Jacob Elordi (29) vor die Kameras von The Kardashians zu holen. Der Schauspieler zeigt daran aber offenbar wenig Interesse. Wie ein Insider dem Magazin In Touch verriet, hat die Momagerin bereits mehrfach versucht, den Freund ihrer Tochter Kendall Jenner (31) für Auftritte in der Realityshow und damit für das Familienunternehmen zu gewinnen. In den vergangenen Monaten sollen Jacob und Kendall immer wieder verliebt in Los Angeles gesichtet worden sein. Der Einfluss der berühmten Familie sorgt nun aber angeblich für Spannungen. Kendall habe ihrer Mutter schon mehrmals deutlich gemacht, dass ihr Partner weder in der Sendung auftauchen noch Teil der Kardashian-Jenner-Marke werden möchte. Dabei soll das Model sogar eine klare Grenze gezogen haben: Falls Kris oder ein anderes Familienmitglied Jacob vor laufender Kamera erwähnt oder auch nur auf die Beziehung anspielt, wolle Kendall bei "The Kardashians" aussteigen. Weder Kendall noch Jacob noch Kris haben sich bislang zu diesen Behauptungen geäußert. Ob Kris den Schauspieler tatsächlich für die Show umwirbt und Kendall deshalb mit ihrem Rückzug droht, ist somit nicht offiziell bestätigt.

"Kris kann offenbar einfach nicht anders", erklärte der Insider gegenüber In Touch. Obwohl ihre Tochter wiederholt Einwände erhoben habe, dränge die Unternehmerin weiterhin darauf, Jacob in die Show zu holen. Menschen aus dem Umfeld des Euphoria-Darstellers zufolge lässt sich dieser allerdings nur ungern herumkommandieren. Kris gegenüber sei er zwar höflich geblieben. Einem Auftritt habe er bislang aber nicht zugestimmt. Laut der Quelle würde ein Abstecher ins Reality-TV auch nicht zu Jacobs bisheriger Karriere passen. Er war bislang unter anderem in "Euphoria", "Priscilla" und "Wuthering Heights" zu sehen. Jacob soll allerdings nicht der Einzige sein, den Kris gern in der Sendung hätte: Angeblich versucht sie auch, Kylie Jenners (29) Partner Timothée Chalamet (30) in die Sendung einzubinden. Die Beziehung von Kylie und Timothée wurde in "The Kardashians" zwar bereits erwähnt, der Schauspieler selbst war dort bisher aber nicht zu sehen. Auch zu diesen angeblichen Bemühungen liegt keine Stellungnahme der Beteiligten vor.

Kendall hält ihr Liebesleben schon seit Jahren weitgehend aus der Familienshow heraus. Bereits 2021 erzählte die damalige Executive-Producerin Farnaz Farjam gegenüber The Daily Dish, dass das Model eine feste Regel aufgestellt habe: Eine Beziehung müsse mindestens ein Jahr bestehen, bevor sie in der Sendung thematisiert werden dürfe. Die Produktion habe sich an diese Regel gehalten. So traten auch Kendalls frühere Partner wie Devin Booker (30), Blake Griffin (37), Ben Simmons und Bad Bunny (32) nie in der Show auf. Ihre Beziehung mit dem Basketballspieler Devin machte durch mehrere Trennungen und Versöhnungen zwar Schlagzeilen, vor den Kameras der Familie spielte sie jedoch keine Rolle. Mit Jacob soll es zuletzt schnell ernst geworden sein. Das soll angeblich auch Kylie unter Druck gesetzt haben. Sie wird seit April 2023 mit Timothée in Verbindung gebracht und soll sich eine Hochzeit wünschen. Ein Insider sprach gegenüber Page Six deshalb von angeblicher Eifersucht und Frust, da Kendall mit Jacob womöglich früher den nächsten Beziehungsschritt machen könnte. Bestätigt sind auch diese Aussagen nicht.

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood im März 2026

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Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala

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