Nanu: Kimora Lee Simmons will ihren Nachnamen ändern

Kimora Lee Simmons (50) möchte offenbar einen Schlussstrich unter ihre bisherigen Beziehungen ziehen, indem sie die Nachnamen ihrer Ex-Männer ablegt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die dem Nachrichtenportal TMZ vorliegen, hat das Model jetzt offiziell einen Antrag auf Namensänderung gestellt. Sie will ihren Namen von Kimora Lee Simmons-Leissner zu Kimora Lee ändern lassen und damit gleich zwei angenommene Nachnamen loswerden. Als Grund für die Änderung gibt die 50-Jährige in den Unterlagen an, dass sie ihre "Aufzeichnungen und Namen, die in verschiedenen Dokumenten verwendet werden", vereinheitlichen möchte.

Der Nachname Simmons stammt noch aus ihrer Ehe mit dem Unternehmer Russell Simmons (68), von dem sie sich allerdings bereits im Jahr 2009 scheiden ließ. Als sie 2014 ihren zweiten Ehemann Tim Leissner heiratete, fügte sie dessen Nachnamen offenbar zu ihrem bestehenden hinzu und wurde so zu Kimora Lee Simmons-Leissner. Nachdem sich das Paar 2022 getrennt hatte, scheint die Mode-Ikone nun beide Nachnamen ihrer Ex-Partner hinter sich lassen zu wollen. Quellen, die mit der Situation vertraut sind, erklärten gegenüber dem Nachrichtenportal, dass Kimora "seit Jahrzehnten auf ihrem eigenen Fundament steht".

Geboren wurde das Model als Kimora Lee Perkins in St. Louis, doch zu diesem Namen möchte sie offenbar nicht zurückkehren. Stattdessen entscheidet sie sich für die kürzere Variante Kimora Lee. Falls ihr Antrag bewilligt wird, wäre dies bereits der vierte offizielle Name in ihrem Leben. Kimora startete ihre Karriere als Model bereits im Teenageralter und wurde später auch als Designerin und Unternehmerin bekannt. Aus ihrer Ehe mit Russell hat sie zwei Kinder, die Töchter Ming und Aoki.

Getty Images Kimora Lee Simmons bei der Gold House 4th Annual Gold Gala in Los Angeles, 10. Mai 2025

Getty Images Kimora Lee Simmons bei den CFDA Awards 2025 im American Museum of Natural History in New York

Getty Images Kimora Lee Simmons und ihr Ex-Mann Russell Simmons im April 2011