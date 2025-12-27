"Schlafe wenig": Mamasein ist für Kimora Lee Simmons mühsam

Kimora Lee Simmons (50) gewährt einen selten offenen Einblick in ihren Alltag – und der hat es in sich: Die Model-Ikone und Unternehmerin managt nicht nur ihr Kultlabel Baby Phat und steht aktuell für ihre neue Realityshow "Kimora: Back in the Fab Lane" vor der Kamera, sie ist auch alleinerziehende Mutter von gleich sechs Kindern unter einem Dach. In ihrem Haus leben Tochter Ming Lee, 25, Aoki Lee, 23, die Teenager Kenzo Lee und Gary Lee, beide 16, Nesthäkchen Wolfe Lee, 10, sowie ihr "Bonus-Sohn" Jayden, 19, der seit der Grundschule zur Familie gehört. Gegenüber dem Magazin People bringt Kimora ihren Alltag auf den Punkt: "Ich schlafe nicht viel." Zwischen Date-Nights der Kinder, Fahrdiensten und nächtlichen Handy-Checks für Ming ist sie rund um die Uhr im Einsatz.

Die Model-Ikone spricht offen darüber, dass Co-Parenting kaum funktioniert. Ming und Aoki teilt sie mit Ex-Mann Russell Simmons (68), Kenzo stammt aus ihrer Beziehung mit Djimon Hounsou, und Wolfe mit Tim Leissner, der Anfang des Jahres wegen Korruptions- und Geldwäschevorwürfen zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde. Sohn Gary adoptierte sie 2020 aus Jamaika. "Ich bin die meiste Zeit die Hauptbezugsperson", erzählt Kimora. Gleichzeitig begleiten die Kameras, wie die Familie ihren Rhythmus findet: Als Fortsetzung zu "Life in the Fab Lane" zeigt das neue Format Karriere-Meetings neben Hausaufgaben, Launch-Termine neben Mannschaftsessen. "Es ist wie ein Kapitel zwei im Leben", sagt Kimora zu People.

Trotz ihrer vielfältigen Rollen bleibt sie den Bedürfnissen ihrer Familie eng verbunden und findet Erfüllung in den kleinen wie großen Meilensteinen ihrer Kinder. Ihre ältesten Töchter mussten beispielsweise Erfahrungen mit Mobbing machen, woraufhin sie ihnen stets eine sichere Anlaufstelle bot. "Meine Mädchen reden mit mir über fast alles", erzählte Kimora im Interview. "Und wenn sie nicht mit mir sprechen wollen, haben sie andere, sichere Anlaufstellen, wo sie sich öffnen können. Das ist mir sehr wichtig."

Getty Images Kimora Lee Simmons, Model

Instagram / kimoraleesimmons Kimora Lee Simmons und ihre Kinder im Februar 2024

Instagram / Kimora Lee Simmons D'Lila und Jessie Combs mit Kimora Lee Simmons machen sich für den Homecoming-Ball 2024 zurecht.

