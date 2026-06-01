Rührende Worte von Charles über Queen Elizabeths letzten Ort

Mit persönlichen Worten erinnert König Charles III. (77) an seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. (†96) und ihren letzten Aufenthaltsort: Schloss Balmoral in Schottland. In einem Vorwort zu einem neuen offiziellen Reiseführer über das schottische Anwesen der Königsfamilie schreibt er über die tiefe Verbundenheit seiner Mutter zu dem Ort und was dieser ihr bedeutete. "Meine verstorbene Mutter schätzte ihre Zeit in Balmoral besonders", heißt es in dem bewegenden Text und lautet weiter: "Hier, in dieser von ihr so geliebten Umgebung, entschied sie sich, ihre letzten Tage zu verbringen." Elizabeth starb am 8. September 2022 auf dem Anwesen im schottischen Aberdeenshire im Alter von 96 Jahren.

Der neue, 80 Seiten starke Führer mit dem Titel "Balmoral" wurde von der Journalistin und Historikerin Mary Miers verfasst. Darin beschreibt Charles das Anwesen als einen besonderen Rückzugsort, der seit seiner frühesten Kindheit eine einzigartige Rolle in seinem Leben spielt. "Seit meiner frühesten Kindheit hat es einen einzigartigen Platz in den Herzen meiner Familie und mir selbst eingenommen und tut dies weiterhin", schreibt er. Außerdem hebt er die zeitlose Atmosphäre des Schlosses hervor: "Es ist ein Ort, an dem es ständigen Wandel gibt und doch alles unverändert bleibt, mit einem Gefühl der Zeitlosigkeit, das die Seele erfrischt." Das Buch beginnt mit einem Aquarell, das Charles 1989 selbst vom Schloss gemalt hat, wie Hello! berichtet.

Unter seiner Ägide hat das Anwesen einige Veränderungen erfahren. Im Juli 2024 öffnete Charles das Schlossinnere erstmals seit mehr als 170 Jahren für die Öffentlichkeit. Im Garten wurde eine Heckenanlage angelegt, die von geometrischen Mustern inspiriert ist und Charles' Leidenschaft für Architektur und Design widerspiegelt. Zudem wurden 2023 die schmiedeeisernen Tore im Queen Mary's Garden restauriert – anlässlich ihres hundertjährigen Bestehens sowie der Krönung von Charles und Königin Camilla (78). Die Tore tragen nun die Chiffren des Königspaares. Autorin Mary Miers schreibt in dem Buch, dass der König damit eine Tradition fortführe, die einst von Königin Victoria und Prinz Albert begründet wurde, die das Anwesen 1852 erwarben: "Balmoral wird für immer mit Victoria und Alberts Liebesgeschichte mit dem schottischen Hochland verbunden sein."

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Getty Images Die Queen und Prinz Charles

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ANWARxHUSSEIN / IMAGO / Avalon.red Queen Elizabeth mit ihren Hunden, April 2006

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Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth II. auf dem Balkon des Buckingham Palace, 2022