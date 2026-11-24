Prinzessin Kate (44) soll im Streit zwischen Prinz William (44) und seinem jüngeren Bruder Prinz Harry (42) eine Rolle gespielt haben, von der bislang nur wenige wussten. Wie der Daily Star berichtet und der Daily Express aufgreift, habe die Prinzessin von Wales lange Zeit still im Hintergrund vermittelt. Sie habe demnach als "Stimme der Vernunft" gegolten. Allerdings habe sie ihre Haltung immer wieder neu ausrichten müssen. Das hing jeweils davon ab, wie es gerade um das Verhältnis zwischen den Sussexes und dem britischen Königshaus stand. Besonders aufschlussreich ist Kates Reaktion auf Harrys und Meghans Royalausstieg. Dem Bericht zufolge ging sie schon damals davon aus, dass dieser Schritt nicht mehr zu verhindern sei. Eine öffentliche Stellungnahme der Prinzessin zu dieser angeblichen Einschätzung gibt es nicht. Ihre zurückhaltende Reaktion lässt sie in dieser Darstellung daher weniger wie eine aktive Friedensstifterin erscheinen. Vielmehr soll Kate früh erkannt haben, dass sich der endgültige Bruch kaum noch abwenden ließ.

Die ersten Risse zwischen den Brüdern sollen sich aufgetan haben, als Harry seine heutige Ehefrau Meghan kennenlernte. Bis dahin hatte vor allem der gemeinsame Verlust ihrer Mutter Prinzessin Diana (†36) William und Harry eng zusammengeschweißt. Nach dem Rückzug aus dem Königshaus spitzte sich die Lage weiter zu: Harry und Meghan gewährten in ihrer Netflix-Dokumentation, im Interview mit Oprah Winfrey (72) und in Harrys Memoiren "Reserve" öffentlich Einblicke in ihr Leben bei den Royals. Einen früheren Konfliktpunkt beschreibt Biograf Russell Myers in seinem Buch "William and Catherine: The Intimate Inside Story". Demnach sei Harry vor seiner Hochzeit 2018 fassungslos gewesen, weil seine Bitte um Personenschutz für Meghan abgelehnt worden sei. Er habe sich ungerecht behandelt gefühlt. Seit Kates Verlobung sei sie rund um die Uhr geschützt worden, während Meghan laut dem Bericht erst nach der Trauung Personenschutz bekommen sollte.

Inzwischen ist das Verhältnis der Brüder offenbar derart belastet, dass William nach Einschätzung des Royalautors Christopher Andersen gelernt habe, ohne Harry zu leben. "Harry hat nie geglaubt, dass er sich für irgendetwas entschuldigen müsse. William hat nie geglaubt, dass er sich für irgendetwas entschuldigen müsse. Eine Versöhnung ist nicht in Sicht", erklärte Christopher gegenüber Fox News Digital. Dem Autor zufolge empfinde der Thronfolger Harrys Verhalten als Verrat an der Royal Family und an der Monarchie als Institution. Harrys Rückkehr nach Großbritannien und sein Versuch, an die Zeit vor dem Rückzug als arbeitender Royal anzuknüpfen, hätten den Konflikt noch zusätzlich verschärft. Kate soll sich dem Bericht zufolge nicht entschieden gegen die Pläne von Harry und Meghan gestellt, sondern den Rückzug bereits als unausweichlich angesehen haben. Bestätigt hat Kate diese Darstellung selbst allerdings nicht.

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Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

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Getty Images 2017: Prinzessin Kate, damals Duchess of Cambridge, Prinz William und Prinz Harry gehen mit Regenschirmen im Sunken Garden des Kensington Palace, der

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