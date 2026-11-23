Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sind von ihrem Image in der Öffentlichkeit offenbar alles andere als begeistert. Wie ein Insider jetzt gegenüber RadarOnline verriet, ärgert sich das Paar gewaltig über die Bezeichnung "nicht arbeitende Royals", weil dieses Etikett ihre beruflichen Projekte und ihr wohltätiges Engagement komplett ausblende. Neben König Charles (78), Königin Camilla (79), Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) wirkten sie dadurch, als würden sie untätig herumsitzen, während ihnen vor allem der Eindruck, sie seien "völlig arbeitslos" oder "nutzlose Abzocker", sauer aufstoße. Laut der Quelle empfinden Harry und Meghan die Beschreibung als zutiefst beleidigend, da sie das falsche Bild vermittle, sie hätten sich ihrer Verantwortung entzogen.

Dem halten die Sussexes ihre eigenen Projekte entgegen: Meghan führt ihre Lifestylemarke As Ever, während sich Harry vor allem seiner Arbeit für den guten Zweck widmet, etwa für die 2014 von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games. Bereits im April machte der Prinz während eines Besuchs in der Ukraine im Interview mit ITV deutlich, dass er sich weiterhin als Teil des Königshauses sieht: "Ich werde immer Teil der königlichen Familie sein. Ich bin hier, arbeite und tue die Dinge, für die ich geboren wurde." Ein Vertrauter betont nun, dass Harry und Meghan zwar keine Termine im Auftrag der Krone mehr wahrnehmen, ihre Karrieren und ihr gemeinnütziges Engagement aber dennoch als verantwortungsvolle Arbeit für die Gesellschaft verstehen.

Formal ist der Status des Paares jedoch klar geregelt, denn in einem Orientierungsschreiben hielt der Buckingham-Palast fest, dass Harry und Meghan nicht in den aktiven Dienst zurückkehren und als Privatpersonen mit kommerziellen sowie wohltätigen Interessen behandelt werden sollen. Nach ihrem Rückzug als hochrangige Royals im Frühjahr 2020 unterscheiden die beiden laut ihrem Umfeld streng zwischen der Arbeit für die Institution und ihren familiären Banden, da Harry weiterhin Charles' Sohn, Williams Bruder und von Geburt an ein Prinz bleibe. Daran änderten auch jüngste öffentliche Auftritte seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien Ende August nichts: Weder ihr gemeinsamer Besuch Mitte Oktober in Nottingham noch die Eröffnung des Lost Screen Memorials im November in Brüssel waren offizielle Termine für die Krone.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Europäische Parlament in Brüssel

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Getty Images Das Paar besucht einen Scar Tree Walk in Melbourne während seines viertägigen Australienbesuchs

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