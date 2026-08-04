Nach 34 Jahren: Macaulay Culkin plant sein Kevin-Comeback

Kehrt Kevin McCallister nun nach mehr als drei Jahrzehnten auf die Leinwand zurück? Allem Anschein nach arbeitet Macaulay Culkin (45) derzeit an einer neuen Geschichte rund um seine wohl berühmteste Rolle. Wie Kino.de unter Berufung auf das Branchenmagazin ScreenRant berichtet, soll der Schauspieler seine Idee bereits den Verantwortlichen von Disney vorgestellt haben. Damit könnte einer der beliebtesten Weihnachtsklassiker der 90er-Jahre tatsächlich ein Comeback mit seinem Originalstar feiern.

Dazu plauderte Unterhaltungsjournalist Matthew Belloni in seinem Podcast "The Town with Matthew Belloni" aus dem Nähkästchen: "Ich habe mit Leuten gesprochen, die davon gehört haben. Es ist wirklich eine gute Idee für ein 'Kevin – Allein zu Haus'-Reboot mit Macaulay Culkin." Laut Kino.de soll Disney von dem Konzept begeistert sein und den Schauspieler unbedingt für eine Rückkehr gewinnen wollen. Auch das US-Portal TMZ berichtet über das Treffen mit den Disney-Verantwortlichen. Demnach befindet sich das Projekt allerdings noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.

Die Figur Kevin McCallister wurde Anfang der 90er durch "Kevin – Allein zu Haus" und "Kevin – Allein in New York" zur Kultrolle. Bis heute gehören die Filme für viele untrennbar zur Weihnachtszeit und machten Macaulay Culkin weltweit berühmt. Offenbar liegt dem Schauspieler die Rolle des cleveren Jungen auch heute noch am Herzen. Erst im vergangenen Jahr drehte er sogar eine Werbekampagne als Kevin. Ob nun tatsächlich ein neues Filmabenteuer entstehen könnte, bleibt allerdings noch abzuwarten.

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Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern, Macaulay Culkin und Joe Pesci in "Kevin – Allein zu Haus"

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Imago Macaulay Culkin bei der Premiere von "Fallout" Staffel 2 in Los Angeles

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Imago Macaulay Culkin bei den 48. Golden Globe Awards 1991