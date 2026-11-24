Billy Ray Cyrus (65) ist noch ganz ergriffen von der Hochzeit seiner Tochter Miley Cyrus (34). Die Sängerin hatte vor wenigen Tagen im kalifornischen Palm Springs den Musiker Maxx Morando (28) geheiratet. Als der Countrysänger jetzt in Beverly Hills Besorgungen machte, sprach ihn ein Reporter von TMZ an. Dabei geriet der stolze Brautvater sofort ins Schwärmen. Auf die Frage, was für ihn der schönste und bewegendste Moment des großen Tages gewesen sei, hatte er eine klare Antwort: "Zu wissen, dass die Liebe für immer halten wird." Um seine Worte zu bekräftigen, legte er direkt nach: "Sie wird für immer halten." Billy Ray blickt offenbar voller Zuversicht auf die gemeinsame Zukunft von Miley und Maxx. Eine Antwort blieb der Musiker jedoch schuldig: Ob er seine Tochter bei der Hochzeit tatsächlich zum Altar geführt hat, verriet er trotz entsprechender Nachfrage nicht.

Gegenüber dem Portal nannte Billy Ray die Trauung außerdem wunderschön. Er betonte zudem, wie glücklich er sei. Als die Sprache aber auf den gemeinsamen Gang zum Altar kam, wirkte der "Achy Breaky Heart"-Interpret abgelenkt. Er war gerade mit einem Parkautomaten beschäftigt und ging zunächst gar nicht auf die Frage ein. Auch danach gab er keine eindeutige Antwort. Wer Miley bei ihrem Gang zum Altar begleitet hat, bleibt somit vorerst ein Geheimnis, wie Daily Mail berichtet. Fest steht hingegen, dass sich die Sängerin und Maxx am Samstag in Palm Springs das Jawort gaben. Die beiden entschieden sich für eine intime Feier im Kreis ihrer Familie und engsten Freunde. Weitere Einzelheiten zur Trauung sind bislang nicht bekannt.

Berichten zufolge soll das Verhältnis zwischen Billy Ray und seiner Tochter zeitweise schwierig gewesen sein. Der Brautvater war aber nicht das einzige Familienmitglied, das bei der Hochzeit dabei war. Auch Mileys Mutter Tish Cyrus (59) und ihre Schwester Noah Cyrus (26) nahmen an der Feier teil. Billy Ray und Tish hatten sich 2022 nach fast 30 Jahren Ehe scheiden lassen. In der Vergangenheit war es innerhalb der Familie immer wieder zu Spannungen gekommen. Für Mileys Hochzeit versammelten sich die Angehörigen, um mit ihr zu feiern. So konnte Miley im Kreis ihrer Familie feiern – auch ihr Vater Billy Ray war mit dabei.

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Getty Images Billy Ray Cyrus, April 2022

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Instagram / billyraycyrus Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus bei Mileys Hochzeit.

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