Kristin Cabots Comeback nach dem Coldplay-Kuss-Drama

Kristin Cabot, bekannt aus einem viralen Coldplay-Video, kehrt mit einer beeindruckenden Mission in die Öffentlichkeit zurück. Die ehemalige Personalchefin von Astronomer ist Hauptrednerin einer Konferenz zur Krisenkommunikation in Washington D.C. Das Event, organisiert von PRWeek, verspricht exklusive Einblicke in die Welt der Krisen-PR und zieht mit Ticketpreisen von bis zu 740 Euro pro Person zahlreiche Teilnehmer an. Unterstützt wird Kristin auf der Bühne von der erfahrenen PR-Expertin Dini von Mueffling, mit der sie eine 30-minütige Diskussion unter dem Titel "Kristin Cabot: Die Kontrolle über die eigene Geschichte zurückgewinnen" führen wird, wie TMZ berichtet.

Die Konferenz folgt auf ein turbulentes Jahr für Kristin, die im Sommer ungewollt durch eine "Kiss Cam"-Aufnahme bei einem Coldplay-Konzert ins Rampenlicht geriet. Das Video zeigte sie, wie sie sich ihrem damaligen Chef, Andy Byron, näherte – was online einen Shitstorm auslöste. Obwohl sie von ihrem Ehemann getrennt war, wusste das Internet nichts davon. Schnell hagelte es Vorwürfe und öffentliche Verurteilungen, darunter Anschuldigungen als "Ehebrecherin". Kristin berichtete später, dass sie in dieser Zeit mit Drohungen, Paparazzi-Belästigung und einem nie abreißenden Strom an Nachrichten zu kämpfen hatte.

Die Diskussion auf der Konferenz wird nicht nur Kristins persönliche Erfahrungen beleuchten, sondern auch das gesellschaftliche Ungleichgewicht im Umgang mit Skandalen zwischen Männern und Frauen hinterfragen. Besonders Frauen, so die Veranstalter, treffen die negativen Konsequenzen oft deutlich härter. Heute setzt Kristin gemeinsam mit Dini auf präventive und langfristige Strategien, um aus Krisen gestärkt hervorzugehen – ein Thema, das sie mit vollem Einsatz an die Teilnehmenden vermitteln möchte.

Imago Andy Byron und Kristin Cabot auf der Kiss-Cam eines Coldplay-Konzerts

Kevin Winter/Getty Images Coldplay-Frontmann Chris Martin während eines Konzerts in Pasadena, 2017

