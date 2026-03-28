Keine Termine: William und Kate nehmen sich Zeit für Kids

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) ziehen sich laut Hello! in den kommenden Wochen deutlich aus der Öffentlichkeit zurück und nehmen sich eine Auszeit von ihren royalen Verpflichtungen. Nachdem ihre drei Kinder, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), am Freitag in die Osterferien der Lambrook School gestartet sind, hat das royale Paar keine weiteren öffentlichen Termine mehr geplant. Die beiden wollen die schulfreie Zeit nutzen, um sich ganz auf ihre Familie zu konzentrieren und gemeinsame Tage mit ihrem Nachwuchs zu verbringen. Wie in den vergangenen Jahren auch, verschwinden die Waleses traditionell über Ostern von der Bildfläche und genießen ihre Privatsphäre fernab des royalen Protokolls.

In der Vergangenheit verbrachte die Familie die Osterzeit häufig auf ihrem Anwesen Anmer Hall in der Grafschaft Norfolk. Dort können William, Kate und die Kinder ungestört entspannen und die Feiertage im Kreis ihrer Liebsten genießen. Statt am traditionellen royalen Gottesdienst in Windsor teilzunehmen, besuchte die Familie im vergangenen Jahr einen Service in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham. Der Gottesdienst in Windsor war für die Familie zuvor bereits 2020 und 2021 wegen der Coronavirus-Pandemie sowie 2024 aufgrund von Kates Krebsdiagnose ausgefallen.

Vor ihrer Auszeit hatten William und Kate noch mehrere Termine absolviert. Am Mittwoch reisten die beiden gemeinsam nach Canterbury, wo sie an der feierlichen Zeremonie zur Amtseinführung von Dame Sarah Mullally als neue Erzbischöfin von Canterbury teilnahmen. Zusammen mit rund 2.000 Gästen applaudierten sie, als die Geistliche offiziell in ihr Amt eingeführt wurde. William war zudem am Donnerstag bei einem militärischen Einsatz in Bulford in Wiltshire unterwegs. Der ehemalige Hubschrauberpilot traf dort weibliche Angehörige des 1st Battalion und sprach mit Soldaten, die gerade von einem sechsmonatigen Einsatz in Estland zurückgekehrt waren. Außerdem ließ er sich eine Demonstration zeigen, wie Drohnen in städtischen Konflikten eingesetzt werden.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Amtseinführung von Sarah Mullally zur Erzbischöfin von Canterbury

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Getty Images Prinz William lacht beim Besuch des 1st Battalion Mercian Regiment in Bulford, Wiltshire

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