Jennifer Lopez (57) hat einen tiefen Einblick in ihr Gefühlsleben nach der Trennung von Ben Affleck (54) gewährt. Im Interview mit SiriusXM erzählte die Sängerin jetzt offen von den heftigen Selbstzweifeln, die sie nach dem Ehe-Aus quälten. Die Trennung habe bei ihr einen immensen Entwicklungsschub ausgelöst. Um ihre eigenen Verhaltensmuster und ihren Part am Scheitern ihrer Ehe zu verstehen, habe sie sich therapeutische Unterstützung gesucht. Teilweise sei ihre Angst groß gewesen, in ihrem Leben alles falsch zu machen. "Ich habe das Gefühl, dass wir alle manchmal denken: Ich mache alles kaputt, wisst ihr?", offenbarte Jennifer. Anstatt sich weiterhin selbst Vorwürfe zu machen, habe sie verstehen wollen, wie sie überhaupt an diesen Punkt gelangt war. Zudem wollte sie herausfinden, welche Facetten ihrer Persönlichkeit sie bislang noch nicht verstanden hatte.

Ihre vier Ehen und Scheidungen sieht die Sängerin mittlerweile als einen sich wiederholenden Lernprozess. Liebe und Herzschmerz hätten dabei zwar jedes Mal eine Rolle gespielt, viel wichtiger sei für sie aber die Auseinandersetzung mit sich selbst. Nach der letzten Trennung sei ihr klar geworden, dass ihr trotz früherer Erkenntnisse noch einige wichtige Puzzleteile gefehlt hätten. Die Suche danach verglich Jennifer mit der einschneidenden Erfahrung, Mutter zu werden. Unterstützung erhielt sie dabei von ihrem Therapeuten, der ihr Mut zusprach: "Du bist so jung. Mach einfach weiter. Entdecke dich weiter selbst und lerne, jeden Teil von dir auf diese Weise zu lieben. Sogar die Seiten, die hoffnungslos romantisch sind, und all das." Ihre romantische und verträumte Art sieht die Sängerin aus diesem Grund heute nicht mehr als Fehler. Genau diese Seite sei nämlich auch die Künstlerin in ihr.

Dass das Beziehungs-Aus mit Ben sie schwer getroffen hatte, hat die Sängerin schon offen zugegeben. Jennifer und Ben hatten ihre frühere Romanze 2021 wieder aufleben lassen und sich im Juli 2022 in Las Vegas trauen lassen. Im August folgte eine größere Feier auf dem Anwesen des Schauspielers in Georgia. Ausgerechnet am zweiten Jahrestag dieses Festes reichte Jennifer die Scheidung ein, die Anfang 2025 rechtskräftig wurde. Nach der Trennung sei sie emotional am Boden gewesen und habe es zeitweise kaum aus dem Bett geschafft. Für die Zukunft zog sie daraus eine persönliche Konsequenz.

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2023

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Getty Images Bei der Premiere von Netflix' "Office Romance" in New York: Jennifer Lopez am Regal Union Square.

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