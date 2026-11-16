Mariah Carey ist selbst im Sommer schon im Weihnachtsfieber

Für Mariah Carey (57) beginnt die festliche Zeit nicht erst mit dem ersten Advent. Die Sängerin freut sich nach eigener Aussage das ganze Jahr über auf ihr liebstes Fest – sogar dann, wenn draußen hochsommerliche Temperaturen herrschen. Im Gespräch mit Interview Magazine machte die Musikerin jetzt deutlich, dass ihre Begeisterung für Weihnachten seit ihren Kindertagen kein bisschen nachgelassen hat. "Ich bin spirituell immer bereit für Weihnachten, sogar im Sommer", erklärte sie gegenüber dem Magazin. Im weiteren Verlauf des Gesprächs beschreibt sich Mariah selbst als regelrecht weihnachtsverrückt. "Ich bin besessen von Weihnachten. Es ist genauso wie damals, als ich aufwuchs und Weihnachten liebte", schwärmte die Musikerin gegenüber Interview Magazine.

Während andere Stars bei der Frage nach ihren Festtagswünschen vielleicht an Schmuck oder Luxusreisen denken, fällt Mariahs Antwort überraschend schlicht aus: "Ein Welpe." Ob der kleine Vierbeiner in diesem Jahr tatsächlich unter ihrem Weihnachtsbaum sitzen wird, verriet sie in dem Interview allerdings nicht. Neben einem Hund stehen bei ihr derzeit aber auch besonders gute Süßigkeiten hoch im Kurs. Dabei erinnerte sie sich an einen ganz besonderen Genuss aus ihrer Halloweenzeit und lieferte gleich die passende Anleitung mit: "Gieß Champagner ein und gib ein bisschen Schokolade ins Glas. Ja, das ist gut. Leckere Nascherei." Ihre Liebe zum Fest hat Mariah längst auch musikalisch verewigt. Ihr Hit "All I Want for Christmas Is You" erschien bereits im Jahr 1994 und ist seitdem aus keiner weihnachtlichen Playlist mehr wegzudenken. Jahr für Jahr landet der Song erneut in den Charts und hat seit seiner Veröffentlichung sogar mehrere Weltrekorde gebrochen. Ganz so gemütlich, wie die festlichen Bilder vermuten lassen, war der Dreh des Musikvideos zu "All I Want for Christmas Is You" für Mariah allerdings nicht.

In ihrem Weihnachtsmannkostüm habe sie damals ordentlich gefroren, wie sie dem Magazin Allure verriet. "Es war definitiv nicht schick und mühelos", erinnerte sich die Sängerin. Von dem Outfit trennen konnte sie sich trotzdem nicht: Nach eigener Aussage holt sie das Kostüm bis heute jedes Jahr wieder hervor. Die ersten Ideen für den Song hielt Mariah vor vielen Jahren an einem kleinen Keyboard in ihrem damaligen Haus im Norden des US-Bundesstaats New York fest. Für den Text listete sie all die schönen Dinge auf, die sie mit dem Fest verbindet; ebenso alles, was sie in weihnachtliche Stimmung versetzt. 2023 folgte eine besondere Art der Ehrung für die Sängerin und ihren Song: Damals brachte Mattel eine Mariah-Carey-Barbie heraus. Deren Look basiert auf dem Kleid, das die Sängerin im Musikvideo zu ihrem Weihnachtshit trägt.

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Instagram / mariahcarey Mariah Carey, Janaur 2025

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Getty Images Mariah Carey im Disney Land 2010

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