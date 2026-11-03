Andrew Scotts "Elsinore" räumt zwölf BIFA-Nominierungen ab

Andrew Scott (50) kann sich über einen großen Erfolg freuen: Sein Film "Elsinore" geht als klarer Spitzenreiter in das Rennen um die British Independent Film Awards 2026. Das berichtet unter anderem Deadline. Das Drama erhielt bei der am Dienstag im One Hundred Shoreditch in London verkündeten Auswahl insgesamt zwölf Nominierungen. Für Andrew ist das gleich in mehrfacher Hinsicht ein Grund zur Freude. Für seine Hauptrolle ist der Schauspieler in der Kategorie beste Hauptdarstellung nominiert. Zusätzlich wird er als einer der Produzenten des Films geführt, der als bester britischer Independentfilm im Rennen ist. Damit ist Andrew sowohl vor als auch hinter der Kamera am meistnominierten Film des Jahres beteiligt. Ob "Elsinore" als Favorit am Ende auch tatsächlich Trophäen mit nach Hause nimmt, wird sich am 6. Dezember zeigen. Die Veranstaltung findet im Roundhouse im Londoner Stadtteil Camden statt. Schon vor der großen Gala werden allerdings erste Entscheidungen fallen: Die Gewinner der Handwerkskategorien sollen am 24. November über die Social-Media-Kanäle der BIFAs bekannt gegeben werden.

Neben Andrew dürfen sich noch weitere Mitglieder des Teams über eine Nominierung freuen. Regisseur Simon Stone und Drehbuchautor Stephen Beresford können ebenso auf Auszeichnungen hoffen wie Nebendarstellerin Billie Piper (44). Sieben weitere Nennungen gehen an die Gewerke hinter der Kamera: Kamera, Casting, Kostümdesign, Schnitt, Make-up und Hairstyling, Originalmusik sowie Produktionsdesign. Besonders spannend dürfte für Andrew aber das Rennen um die beste Hauptdarstellung werden. Er tritt gegen Juliette Binoche (62), Erin Doherty, Leisa Gwenllian, Jonathan Jules und Tut Nyuot an. Mit seinen insgesamt zwölf Nominierungen hat sich "Elsinore" deutlich an die Spitze des diesjährigen Feldes gesetzt. Auf Platz zwei landet Clio Barnards "I See Buildings Fall Like Lightning" mit acht Nominierungen. Ashley Walters' Spielfilm-Regiedebüt "Animol" kommt auf sieben Nennungen und landet damit auf dem dritten Rang der am häufigsten nominierten Produktionen.

Für Andrew ist eine Nominierung bei den British Independent Film Awards keine neue Erfahrung. Der Darsteller war bereits in der Vergangenheit bei der britischen Preisverleihung erfolgreich und konnte dort schon eine Auszeichnung gewinnen. Bei "Elsinore" ist der Ire nun allerdings nicht nur vor der Kamera aktiv. Als Mitglied des Produktionsteams ist Andrew auch direkt an der Nominierung in der Königskategorie bester britischer Independentfilm beteiligt. Damit könnte er bei der Verleihung gleich auf mehreren Wegen Grund zur Freude haben. Auch seine Kollegin Billie steht mit ihrer Nennung im Fokus. Während Andrew um den Preis für die beste Hauptdarstellung konkurriert, wurde seine prominente Kollegin für ihre Nebenrolle nominiert. Damit hat das Ensemble von "Elsinore" gleich in mehreren Schauspielkategorien Chancen auf eine Trophäe.

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Imago Andrew Scott bei einer Sondervorführung von "Elsinore" in New York

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Imago Andrew Scott bei der Vorführung von "Elsinore" im Rahmen des Newfest 2026 in New York

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