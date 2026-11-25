Bellydah Venosta (35) spricht offen über die Kosten ihrer Beauty-OP. Vor rund zweieinhalb Monaten ließ sich die Realitybekanntheit die Brust verkleinern und gleichzeitig straffen. Wie teuer der Eingriff war, verriet Belly jetzt im Interview mit Promiflash bei der Hype Fight Night. Den genauen Betrag hatte sie zwar nicht mehr im Kopf, konnte die ungefähre Summe aber noch nennen. "Das war tatsächlich nicht so viel. Ich glaube, 4.000 Euro oder 4.100 Euro. Also easy", erzählte die 35-Jährige. Für sie ist das eine überschaubare Summe, obwohl es sich bei der Operation um einen durchaus umfangreichen Eingriff handelte. "Aber ist halt Brustverkleinerung mit Straffung und schon ein härterer Eingriff als einfach nur vergrößern", ergänzte sie. Ganz abgeschlossen ist der Heilungsprozess allerdings noch nicht: Ihre neue Oberweite ist bislang nicht vollständig verheilt.

Mit dem bisherigen Ergebnis ist Belly dennoch schon zufrieden. Seit der Operation bemerkt sie auch im Alltag einige positive Veränderungen. Besonders bei der Kleiderwahl eröffnen sich ihr plötzlich ganz neue Möglichkeiten. "Ja, Oberteile und auch vielleicht Kleidung passen mir auf einmal besser. Und ich sehe halt einfach irgendwie kleiner und dezenter aus. Ich find's ganz cool", schwärmte sie im Gespräch. Auch aus ihrem privaten Umfeld erhält die Realitydarstellerin viel positives Feedback zu ihrem neuen Look. Vor allem ihre Familie freut sich darüber, dass Belly sich für den Eingriff entschieden hat. Nach der Operation kann sie sich also nicht nur über das bisherige Ergebnis freuen, sondern auch auf die Unterstützung ihrer Liebsten zählen.

Bevor sie sich unters Messer legte, waren Bellys XXL-Implantate mehr als zwölf Jahre lang ihr Markenzeichen. Anfang September reiste sie schließlich nach Tschechien, um sich die Implantate dort ersatzlos entfernen zu lassen. Im selben Eingriff ließ sie ihre Brust zusätzlich straffen. Die entfernten Kissen durfte die Patientin übrigens nicht behalten – ganz im Gegensatz zu ihren früheren Po-Implantaten, die sie bis heute als Souvenir hütet. Für die Reality-TV-Bekanntheit bedeutete die Entscheidung zugleich einen persönlichen Neuanfang. Nach vielen Jahren mit der schweren Oberweite fühlt sie sich in ihrem Körper nun wieder wohl und ist mit ihrem Aussehen im Reinen.

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Instagram / bellydahhhh Belly Venosta, Oktober 2026

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Getty Images Bellydah Venosta mit Begleitung bei "The Ultimate Hype" im Kölner Carlswerk

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