Fans von "Ted Lasso" können sich auf eine Fortsetzung freuen: Apple TV hat die Comedyserie offiziell um eine fünfte Staffel verlängert. Nachdem die vierte Staffel Anfang Oktober zu Ende gegangen war, steht damit fest, dass die Geschichte weitergeht. Wie Deadline berichtet, sollen die Dreharbeiten zu den neuen Folgen am 14. April beginnen. Ein konkreter Starttermin beim Streamingdienst steht allerdings noch aus. Auch beim Cast gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Gesichtern. Hauptdarsteller und Mitschöpfer Jason Sudeikis (51) soll erneut in die Rolle des Ted Lasso schlüpfen. Ebenfalls zurückkehren sollen Hannah Waddingham (52) als Rebecca und Juno Temple (37) als Keeley. Unlängst hatte Hannah ihre Beteiligung an einer möglichen fünften Staffel noch offengelassen. Auch Brendan Hunt als Coach Beard und Brett Goldstein (46) als Roy werden voraussichtlich wieder mit dabei sein. Welche Geschichten die Figuren in der fünften Staffel erleben, ist bislang allerdings nicht bekannt. Der Autorenraum nimmt seine Arbeit nämlich gerade erst auf. Die neuen Handlungsstränge müssen daher noch entwickelt werden.

Die Verlängerung kommt wenig überraschend. Schließlich ist "Ted Lasso" auch nach vier Staffeln weiterhin die weltweit erfolgreichste Serie von Apple TV. Dennoch dauerten die Verhandlungen offenbar etwas länger. Ein Grund dafür ist, dass die Produktion nicht direkt von Apple TV stammt, sondern beim externen Studio Warner Bros. Television liegt. Zudem ist Jason, der auch als Executive Producer an der Serie beteiligt ist, eng in die Entwicklung seines Projekts eingebunden. Noch offen ist, wie viel Bildschirmzeit Brett und Juno in den neuen Folgen bekommen werden. Brett ist derzeit schließlich auch mit der Serie "Shrinking", dem kommenden Format "Escorted" und weiteren Filmprojekten beschäftigt. Die Zuschauerzahlen sprechen jedenfalls für eine Fortsetzung: Laut dem Marktforschungsunternehmen Nielsen kam die vierte Staffel von "Ted Lasso" im September 2026 in den USA auf insgesamt 3,6 Milliarden gestreamte Minuten.

Im Finale der vierten Staffel hatte sich das Leben von Roy und Keeley grundlegend verändert: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Außerdem verabschiedete sich Roy vom AFC Richmond und wechselte als Trainer zu seinem früheren Klub Chelsea. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass die Zuschauer künftig auf das Paar verzichten müssen. Wie Brendan gegenüber Deadline erklärte, sei ein Ausstieg der beiden nicht geplant: "Nein, nicht unbedingt. Damit wird anerkannt, dass er ein viel beschäftigter Mann ist, und wir bekommen dadurch etwas Spielraum. Aber nein, wir gehen nicht davon aus, Roy und Keeley zu verlieren." Auch für Ted ergab sich zum Ende der Staffel eine neue berufliche Situation. Alice Chilton übernahm den Cheftrainerposten der Frauenmannschaft des AFC Richmond. Ted trat hingegen etwas kürzer und wird künftig gemeinsam mit Coach Beard als Assistenztrainer arbeiten. Brendan sieht darin durchaus Stoff für mögliche Konflikte: "Mich interessiert auf jeden Fall, ob es für Ted vielleicht etwas zu idealistisch ist, zu glauben, er könne sich einfach zurücknehmen und sich von jemand anderem sagen lassen, was er tun und wo er sein soll, während gleichzeitig Anforderungen an ihn gestellt werden. Wir werden sehen, wie er sich daran gewöhnt. Es könnte schwieriger werden, als er denkt."

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Getty Images Der "Ted Lasso"-Cast bei der Premiere von Staffel 4 im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

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Getty Images Jason Sudeikis und Hannah Waddingham beim Photocall für "Ted Lasso" Staffel drei

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