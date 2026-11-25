Tammy Hembrow (32) schließt weiteren Nachwuchs inzwischen nicht mehr aus. Nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter Posy hatte die Influencerin ihre Familienplanung eigentlich für abgeschlossen gehalten. Im Podcast "Life Uncut" sprach die dreifache Mutter nun darüber, was ihre Meinung geändert hat. "Nachdem ich Posy, meine Vierjährige, bekommen hatte, dachte ich: Ich will nie wieder Kinder. Das war's, ich bin fertig", erinnerte sie sich. Ausschlaggebend für ihr Umdenken ist ihr neuer Partner Grayson Te Moana. Mit ihm kann sich Tammy eine gemeinsame Zukunft vorstellen. Grayson ist neun Jahre jünger als sie und hat selbst noch keine Kinder, wünscht sich aber Nachwuchs. "Und dann habe ich ihn kennengelernt. Er hat keine Kinder, und das ist definitiv etwas, das er möchte. Also denke ich jetzt: Okay, dann legen wir eben noch einmal los", erklärte sie im Podcast.

Früher kam ein weiteres Kind für die Australierin überhaupt nicht infrage. Durch Grayson hat sie ihre Einstellung jedoch geändert. "Jetzt denke ich, dass ich diesem wundervollen Menschen wahrscheinlich irgendwann Kinder schenken muss", sagte Tammy über ihren Partner. Auch der Altersunterschied von neun Jahren sei für sie kein Thema. Sie beschrieb Grayson als einen der reifsten Menschen, die ihr je begegnet seien, und hielt ihn sogar für reifer als sich selbst. Zudem nahm das Model in dem Gespräch Stellung zu Spekulationen, sie würde ihren jüngeren Freund finanziell unterstützen. Die beiden gingen fast jede Woche gemeinsam aus, wobei Grayson das Essen bezahle. Sie verstehe deshalb nicht, weshalb andere davon ausgingen, dass sie sämtliche Kosten übernehme, stellte Tammy klar.

Tammy hat bereits drei Kinder. Ihren Sohn Wolf und ihre Tochter Saskia bekam sie mit ihrem früheren Verlobten Reece Hawkins. Vater ihrer jüngsten Tochter Posy ist ihr Ex-Verlobter Matt Poole. Im November 2024 heiratete die Social-Media-Bekanntheit den ehemaligen "Love Island Australia"-Kandidaten Matt Zukowski. Nach nur sieben Monaten Ehe gaben die beiden im Juni 2025 ihre Trennung bekannt. Tammy erklärte damals, dass sie die Scheidung anstrebe. In diesem Jahr machte Tammy ihre Beziehung mit Grayson öffentlich. Bereits vor etwa sieben Wochen hatte sie mit einer kurzen Antwort Spekulationen ausgelöst. Während eines Aufenthalts in Singapur mit Grayson fragte ein Fan, ob sie erneut schwanger sei. Tammy antwortete lediglich mit "Vielleicht". Eine Schwangerschaft bestätigte sie damit allerdings nicht. Auch in ihren aktuellen Aussagen spricht sie lediglich über mögliche Zukunftspläne und ein denkbares viertes Kind.

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Getty Images Grayson Te Moana und Tammy Hembrow bei der Premiere von Disneys "The Lion King" 2026

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Getty Images Tammy Hembrow, australische YouTuberin

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