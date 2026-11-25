Kim Kardashian (46) kann dem TikTok Shop offenbar kaum widerstehen. Wie die Realitydarstellerin jetzt im Podcast "Not Skinny But Not Fat" verriet, landet bei ihr so gut wie alles im Warenkorb, was ihr auf der Plattform angezeigt wird. "Meine TikTok-Shop-Rechnungen sind ungeheuerlich. Ich kaufe wahrscheinlich alles, was es im TikTok Shop gibt", gab sie offen zu. Moderatorin Amanda Hirsch wollte wissen, was sie zuletzt bestellt habe. Kim musste nicht lange überlegen: "Wahrscheinlich Skims-Duplikate. Dort gibt es so viele davon und ich möchte sehen, wie beschissen sie sind." Die Unternehmerin bestellt also sogar Nachahmungen ihrer eigenen Shapewear-Marke, um deren Qualität selbst zu überprüfen. Die neuesten Skims-Kopien waren zum Zeitpunkt des Interviews zwar noch nicht bei Kim angekommen. Ein früherer Test war allerdings bereits ernüchternd ausgefallen: Ein nachgemachter Bodysuit, den sie ausprobiert hatte, saß nicht richtig, weil die Größenangaben überhaupt nicht stimmten.

Doch nicht nur Shapewear wandert in ihren Einkaufswagen. Kim bestellt auch künstliche Wimpern, obwohl sie diese gar nicht selbst anbringt, und jede Menge Make-up. Sie wolle schlicht wissen, was es auf dem Markt gibt, und lasse sich von der ansprechenden Präsentation in den Videos zum Kauf verleiten. Inzwischen haben ihre Einkäufe ein beachtliches Ausmaß angenommen. "Ich mache keine Witze, ich habe ein Zimmer voller hunderter Produkte", erklärte sie im Gespräch. Zusätzlich angekurbelt wird Kims Shoppinglust durch eine Bezahlmethode, die sie erst vor Kurzem für sich entdeckt hat: Apple Pay. "Ich habe gerade erst Apple Pay entdeckt und es hat mein Leben verändert", gestand sie im Podcast. Gezeigt haben ihr die Funktion ausgerechnet ihre vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm, die aus ihrer Ehe mit Kanye West (49) stammen. Die Situation war dabei ganz alltäglich: Gemeinsam kauften sie Snacks an einer Tankstelle, als der Nachwuchs seiner Mutter die bequeme Zahlungsart näherbrachte.

Amanda reagierte auf das späte Technik-Aha-Erlebnis ihres Gastes sichtlich überrascht. Die Moderatorin prophezeite, dass diese Enthüllung vermutlich "das Internet sprengen" werde. Sogar eine komplette TikTok-Reihe hatte die Unternehmerin bereits gedreht, in der sie virale Produkte aus dem Shop testen und ehrlich bewerten wollte. Ihr Fazit: Es gebe eine Liste mit überzeugenden Artikeln, aber auch eine mit richtig schlechten. Warum viele Kunden auf ihren Fehlkäufen sitzen bleiben, kann sie sich ebenfalls erklären: Bestellen sei äußerst bequem, das Zurückschicken dagegen extrem lästig.

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Imago Kim Kardashian, Juni 2026

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Getty Images North West, Kanye West, Psalm West, Saint West und Chicago West besuchen die Yeezy-Modenschau in Los Angeles

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