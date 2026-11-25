Emmy Rossum (40) feiert mit der Hulu-Serie "Furious" gerade einen großen Erfolg, doch möchte sich nicht darauf ausruhen. In dem Drama spielt sie die traumatisierte FBI-Agentin Alice Black. Bei dem Projekt ist sie nicht nur eine der Hauptdarstellerinnen, sondern auch als Produzentin mit an Bord. Beim Newport Beach Film Festival wurde die Schauspielerin für ihre Leistung mit dem Outstanding Performance in Television Award ausgezeichnet. Dort war sie auch zu Gast beim Podcast "Awards Chatter" von The Hollywood Reporter. Darin verriet sie, dass ihr eigene Erfahrungen seit ihrer Kindheit helfen, die vielschichtige Figur zu verstehen. "Ich weiche seit meinem siebten Lebensjahr im 'Matrix'-Stil Mega-Raubtieren aus", schilderte Emmy offen. Mit Blick auf ihre Rolle fügte sie hinzu: "Daher verstehe ich aus erster Hand die Nuancen und die Komplexität, als junger Mensch in solchen Situationen zu sein und als mächtige, berufstätige Frau in solchen Situationen zu sein."

In der Serie "Furious" liefert sich Alice Black ein Katz-und-Maus-Spiel mit einer jungen Serienmörderin, die von Lola Petticrew gespielt wird. Beide Frauen haben in der Vergangenheit sexuelle Gewalt überlebt und leiden an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Laut Emmy beschäftigte sie sich schon drei Jahre vor Drehbeginn mit ihrer Figur. Besonders reizte sie, dass Alice einerseits zutiefst verletzlich und verängstigt ist. Andererseits kann sie aber auch manipulativ, körperlich wie emotional stark, hartnäckig, klug und unterschätzt sein. Die erste Staffel feierte ihre Premiere im Juli und erhielt schon vor der letzten Folge grünes Licht für eine Fortsetzung. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sollen im Januar 2027 beginnen. Des Weiteren gilt Emmy als mögliche Anwärterin auf mehrere große Schauspielpreise. Dennoch will sie nicht nur in eigenen Produktionen zu sehen sein. "Ich bin immer noch im Geschäft mit eingehenden Anrufen, also stellt mich bitte ein! Ich will großartige Rollen", betonte die ehemalige Shameless-Darstellerin.

Für die Rolle in ihrer neuen Serie bereitete sich Emmy nicht nur psychologisch vor, sondern auch körperlich. So trainierte sie rund anderthalb Jahre lang intensiv, um auch den physischen Anforderungen einer FBI-Agentin gerecht zu werden. Hinter "Furious" steht Emmys kleine Produktionsfirma Composition 8. Diese führt sie gemeinsam mit der Entwicklungsmanagerin Sara Moskowitz. An einigen Projekten ist auch ihr Ehemann Sam Esmail, der Schöpfer der Serie "Mr. Robot", beteiligt. Das Team konzentriert sich auf komplexe Frauenfiguren, die sich in moralischen Grauzonen bewegen.

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Getty Images Emmy Rossum bei der Premiere von Hulus "Furious" im Metrograph in New York City

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Getty Images Emmy Rossum bei der Weltpremiere von "The Amateur" im Jazz at Lincoln Center in New York City, 2. April 2025

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