Joseph Zada (21) tritt in große Fußstapfen: In Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping verkörpert er den jungen Haymitch Abernathy. Die Figur hatte Woody Harrelson (65) in den bisherigen Filmen als verbitterten und alkoholkranken Mentor gespielt. Bis der Schauspieler die Rolle des 16-Jährigen bekam, musste er allerdings einiges durchstehen. Wie Regisseur Francis Lawrence (55) jetzt im Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet, musste Joseph ein ungewöhnlich intensives Auswahlverfahren mit zahlreichen Tests durchlaufen. "Wir haben ihn im Vorsprechen wirklich durch die Mangel gedreht", erzählte der Filmemacher. Das Team wollte sichergehen, dass der Darsteller Haymitchs freche, rebellische Seite ebenso überzeugend spielen kann wie dessen spätere Verluste, Schuldgefühle, Wut und Trauer. Dabei sollte er Woody nicht bloß nachahmen. Wegen der strengen Geheimhaltung um Suzanne Collins' (64) damals noch unveröffentlichtes Buch bekam Joseph jedoch keine echten Drehbuchszenen. Auch die anderen jungen Bewerber erhielten weder konkrete Texte noch Details über die Figuren und die Handlung. Stattdessen mussten sie bei ihren Castings improvisieren.

Die außergewöhnlichen Sicherheitsmaßnahmen betrafen die gesamte frühe Produktion. Von Suzanne Collins' Manuskript existierte anfangs lediglich ein einziges gedrucktes Exemplar. Dieses wurde abschnittsweise von New York nach Los Angeles gebracht und schließlich in einem Tresor im Büro von Produzentin Nina Jacobson aufbewahrt. Wer einen Blick hineinwerfen wollte, musste dafür eigens einen Termin vereinbaren. Auch Drehbuchautor Billy Ray musste sich auf ungewohnte Arbeitsbedingungen einstellen. Er schrieb Tag für Tag in einem kleinen Raum auf dem Fox-Gelände an einem Laptop, der nie mit dem Internet verbunden war. Jeden Morgen holte ein Assistent den Computer aus dem Tresor und schloss ihn nach Billys Arbeit wieder ein. "So wurde das Drehbuch geschrieben, was ich natürlich noch nie zuvor gemacht hatte", berichtete der Autor. Selbst als das Skript fertig war, durften beim Vorsprechen weder Textauszüge noch Szenen aus dem Buch herausgegeben werden. Nina empfand die abgeschirmte Arbeit als aufregend und belastend zugleich: "Für uns war die Geheimhaltung wahnsinnig."

Am Ende überzeugte Joseph nicht nur mit seiner jungenhaften, verschmitzten Ausstrahlung, auch die Chemie mit Whitney Peak (23) stimmte. Sie spielt Haymitchs Freundin Lenore Dove. Bei gemeinsamen Proben sollte spürbar werden, dass Lenore für ihn große Liebe, beste Freundin und wichtigste Bezugsperson in einem ist. Bei allen jüngeren Versionen bekannter Figuren folgte das Team dabei einem klaren Leitsatz: "Wir wollen keine Imitation. Wir wollen eine Interpretation." Die Handlung setzt an Haymitchs 16. Geburtstag ein und zeigt, wie der anfangs noch hoffnungsvolle Teenager unfreiwillig in die 50. Hungerspiele gerät. So soll nachvollziehbar werden, welche persönlichen Verluste ihn später zu dem gebrochenen Mann aus den ursprünglichen Filmen machen. Für den Epilog kehrten außerdem Woody, Jennifer Lawrence (36) und Josh Hutcherson (34) zurück. Kurz vor den Kostümproben trafen sich Jennifer und Josh auf ein Bier in der Hotelbar. Nach und nach kamen Francis, Nina und weitere langjährige Crewmitglieder dazu. So waren rund 30 Mitglieder der seit Jahren verbundenen Panem-Filmfamilie wieder vereint.

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Getty Images Joseph Zada bei der britischen Fanvorführung von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

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Imago Mckenna Grace, Joseph Zada und Whitney Peak bei der Premiere von "Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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