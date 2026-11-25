Die Modewelt trauert um eine Ikone: Vera von Lehndorff (†87), bekannt als Veruschka, ist tot. Die Frau, die als Deutschlands allererstes Supermodel gilt, wurde 87 Jahre alt. Nachdem zunächst Bild über den Todesfall berichtet hatte, bestätigte am Mittwoch das Unternehmen ihrer Schwester Catharina Kappelhoff-Wulff in Hamburg die traurige Nachricht. Geboren als Vera Anna Gottliebe Gräfin von Lehndorff, ebnete sie lange vor Claudia Schiffer (56) und Heidi Klum (53) deutschen Models den Weg an die Weltspitze. Mit über 1,80 Metern Körpergröße fiel sie in den 1960er-Jahren in Florenz einem Fotografen auf – der Startschuss für eine beispiellose Karriere unter ihrem Künstlernamen Veruschka, die sie direkt auf die Laufstege und Titelseiten von Paris und New York katapultierte.

Vor der Kamera arbeitete Veruschka mit den ganz Großen der Branche zusammen, darunter Fotografenlegenden wie Richard Avedon, Irving Penn und Helmut Newton. Ihre Aufnahmen zierten Cover von Hochglanzgrößen wie Vogue und Life. Zeitweise galt die Deutsche als eine der bestbezahlten und meistfotografierten Frauen der Welt. Doch auf den Laufsteg ließ sich die Ausnahmekünstlerin nie reduzieren: Sie widmete sich intensiv der Malerei und eroberte auch die Kinoleinwand. Ihr Schauspieldebüt feierte sie 1966 in Michelangelo Antonionis Kult-Thriller "Blow Up", 1984 übernahm sie die Hauptrolle in Ulrike Ottingers "Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse" – und 2006 glänzte sie noch einmal mit einem Gastauftritt im James Bond-Blockbuster "Casino Royale".

Hinter dem Glamour lag jedoch eine turbulente Lebensgeschichte. Im Mai 1939 in Ostpreußen geboren, wurde ihre Kindheit vom NS-Regime überschattet: Ihr Vater war am Stauffenberg-Attentat auf Adolf Hitler beteiligt und wurde 1944 hingerichtet, ihre Mutter kam in ein Internierungslager, während Vera und ihre Schwestern zeitweise in einem Kinderheim untergebracht wurden. Nach dem Schulabschluss begann sie zunächst ein Designstudium, brach es jedoch ab, um in Italien zu malen – wo schließlich ihre Weltkarriere begann. Nach Jahrzehnten im Ausland kehrte Veruschka im Jahr 2005 nach Deutschland zurück und lebte bis zu ihrem Tod in Berlin.

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Getty Images Veruschka, 1968

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Getty Images Veruschka von Lehndorff bei der Premiere von "Nobody Wants the Night" zur Eröffnung der Berlinale 2015

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