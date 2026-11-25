Chris Pratt (47) hütet vor seinen jüngsten Kindern ein ungewöhnliches Geheimnis: Lyla, Eloise und Ford, die er mit seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger (36) hat, wissen bislang nicht, dass ihr Papa ein berühmter Filmstar ist. Das verriet der Schauspieler jetzt bei der Premiere seines neuen Apple-TV-Films "Way of the Warrior Kid" im Gespräch mit E! News. Er fühle sich einfach noch nicht bereit, seinen jüngsten Sprösslingen zu erklären, womit er sein Geld verdient. Das hat allerdings auch Folgen für das Familienleben, denn mögliche gemeinsame Filmabende mit seinen eigenen Werken sind für ihn im Moment eher eine merkwürdige Angelegenheit. "Ich habe meinen Kindern noch nicht wirklich erzählt, was ich beruflich mache, deshalb ist es ein bisschen seltsam, ihnen meine Filme zu zeigen", gab der Darsteller offen zu. Lyla ist sechs Jahre alt, Eloise vier und Ford gerade einmal zwei.

Mittlerweile dürfen die jüngeren Kinder ihre ersten Filme schauen. "Way of the Warrior Kid" wäre laut Chris grundsätzlich auch schon etwas für Lyla und Eloise. Trotzdem ist er unsicher, ob er ihnen den Streifen tatsächlich auch zeigen würde. Er rechnet damit, dass die Mädchen verwirrt nachhaken könnten: "Papa, warum bist du im Fernsehen?" Eine Lösung für diese Zwickmühle hat der Schauspieler noch nicht parat. "Das haben wir noch nicht herausgefunden", erklärte er knapp gegenüber E! News. Ob seine Töchter den Film später sehen dürfen, will er zunächst mit Katherine besprechen. Ganz anders sieht es bei seinem ältesten Sohn Jack aus, der aus Chris' früherer Ehe mit Anna Faris (49) stammt. Der Teenager weiß bereits, welchen Beruf sein Vater ausübt und wie bekannt er ist. Er hat den neuen Film sogar schon gesehen und liebt ihn laut dem Schauspieler.

Dass Lyla, Eloise und Ford bisher kaum etwas von den Filmen ihres Vaters mitbekommen haben, liegt auch an den strikten Regeln im Hause Pratt. Im März verriet Chris, dass die damals fünf-, drei- und einjährigen Kinder überhaupt keine Filme schauen durften. Grund dafür war Katherines eher altmodischer Umgang mit Bildschirmen und moderner Technik. Die beiden entschieden sich deshalb, mit dem Filmkonsum der Kinder noch zu warten. Inzwischen scheinen die Regeln zwar etwas gelockert worden zu sein, doch Chris' eigene Produktionen bleiben wegen der offenen Frage nach seinem Job ein heikles Thema.

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Getty Images Chris Pratt bei einer Amazon-Film-Programmvorstellung in Las Vegas

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Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt mit Sohn Ford im Arm

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