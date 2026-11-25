Nicolas Cage (62) ist in seinem neuen Film kaum wiederzuerkennen. In der Actionkomödie "Best Pancakes in the County" verkörpert der Hollywoodstar einen skrupellosen Gangster namens "The Son of a Bitch". Für die Rolle wurde er in auffällige Kleidung im Siebzigerjahre-Stil gesteckt und bekam eine Dauerwellenperücke verpasst. Hinzu kommt ein ungewöhnliches Make-up mit markanten Gesichtsnarben und einer schweineähnlichen Nase. Auch seine Stimme fällt auf: Cage spricht auffallend hoch, als hätte er zuvor Helium eingeatmet. The Hollywood Reporter bescheinigt dem Schauspieler in seiner Rolle zwar einen kompromisslosen Auftritt, sieht darin aber keinen Grund, den Film zu loben. Als einzigen wirklichen Lichtblick hebt das Branchenmagazin mit einem Augenzwinkern die hilfreichen Tipps für gelungene Pfannkuchen hervor. Die 98-minütige Handlung spielt nach einem Einbruch größtenteils in einem abgelegenen Diner, das heimlich dem Gangster gehört. Dort geraten unter anderem der von Justin Long (48) gespielte Koch Cookie und Kellnerin Dolly, dargestellt von Shelley Hennig (39), mit kriminellen Komplizen und korrupten FBI-Agenten aneinander.

Im Mittelpunkt der turbulenten Handlung steht eine Festplatte, die aus einem geheimen FBI-Versteck gestohlen wurde. Die Folgen des Diebstahls sind blutig: Im Diner werden mehrere Figuren erschossen, sogar eine mit einem automatischen Gewehr ausgestattete Drohne kommt zum Einsatz. Den Höhepunkt bildet eine ausgedehnte Schießerei. Bei The Hollywood Reporter kommt das Geschehen allerdings wenig gut an. Die Kritiker bemängeln eine unübersichtliche Handlung, unglaubwürdige Dialoge, vorhersehbare Wendungen und eine insgesamt misslungene Inszenierung. Besonders das künstlich wirkende Computerblut mache das geringe Produktionsbudget deutlich. Auch das Finale sei so dunkel ausgeleuchtet, dass kaum etwas zu erkennen sei. Weder die skurrilen Charaktere noch die lockeren Sprüche und zahlreichen Pattsituationen könnten dem als "tarantinoesk" angelegten Film ausreichend Leben einhauchen. Hinzu kommt, dass Nicolas über weite Strecken gar nicht auftritt. Dabei habe seine exzentrische Darstellung deutlich mehr Energie als der übrige Film. Dass "Best Pancakes in the County" gleichzeitig in ausgewählten Kinos und auf digitalen Plattformen startet, wertet das Branchenmagazin zudem als Hinweis darauf, dass der Verleih Independent Film Company nur begrenztes Vertrauen in den Film setzt. Kürzlich feierte ein anderer Film Premiere, in dem Nicolas die Hauptrolle spielt: Für "Madden" nahm der Schauspieler sogar 13 Kilo zu.

Die Zusammenarbeit mit Regisseur und Drehbuchautor Ken Sanzel ist für Nicolas keine Premiere. Bereits 2019 arbeiteten die beiden für den Thriller "Kill Chain" zusammen. Wie The Hollywood Reporter berichtete, fand auch dieser Film nur ein kleines Publikum und erhielt überwiegend negative Kritiken. In "Best Pancakes in the County" zeigt Nicolas dagegen schon zu Beginn, was seine Figur ausmacht: Nach einem gescheiterten Einbruch in einen Tresor erschießt der Gangster seinen eigenen Komplizen und gönnt sich dabei Eiscreme. Im weiteren Verlauf sorgt der Schauspieler mit einem makabren Running Gag für Aufmerksamkeit. Nach einem blutigen Zwischenfall wiederholt seine Figur immer wieder den Satz: "Ich kann meinen Daumen nicht finden!" Auch zwischen den anderen Charakteren kommt es zu Konflikten, denn weder Cookie noch Dolly sind tatsächlich die Personen, für die sie sich zunächst ausgeben. Ihre wahren Identitäten gehören zu den überraschenden Enthüllungen der Handlung. Allerdings hält die Kritik auch diese Wendungen für wenig gelungen, da sie sich früh erahnen ließen.

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Getty Images Nicolas Cage bei der Weltpremiere von Prime Videos "Spider-Noir" in New York City

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Imago Nicolas Cage als John Madden in "Madden", 2026

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