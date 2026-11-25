Marius Borg Høiby (29) hat nach längerer Suche offenbar eine Arbeitsstelle gefunden. Sein Verteidiger Alexander Greaker bestätigte die Neuigkeit gegenüber dem norwegischen Sender TV2. Der Sohn von Königin Mette-Marit (53) arbeitet während seiner Untersuchungshaft als Tischler. Seinen ersten Arbeitstag hatte er laut seinem Anwalt bereits am Montag. Trotz der neuen beruflichen Perspektive bleibt Marius vorerst in Untersuchungshaft. Einen Antrag auf Freilassung möchte er derzeit nicht stellen. Sein Verteidiger begründete diese Entscheidung mit der veränderten Situation seines Mandanten: "Høiby hat einen Job gefunden. Seine Situation ist nicht mehr so prekär wie noch vor vier Wochen", erklärte er. An Marius' derzeitiger Unterbringung ändert sich damit zunächst nichts.

Vor vier Wochen hatte die Lage noch ganz anders ausgesehen: Damals beantragte Marius, die Untersuchungshaft mit einer elektronischen Fußfessel auf dem Kronprinzenanwesen Skaugum verlassen zu dürfen. Zwar habe sich seine Situation durch die neue Stelle inzwischen deutlich entspannt, doch auf einen neuen Freilassungsantrag verzichtet er zumindest vorerst. Welche Überlegungen genau dahinterstecken, ist bisher nicht bekannt. Auch die norwegische Zeitung Dagbladet versuchte am Mittwoch, den Verteidiger für weitere Details zu erreichen. Ob sich dieser noch ausführlicher äußert, bleibt abzuwarten – vorerst bleibt Marius trotz neuer Jobperspektive in U-Haft.

Zuvor hatte sich die Jobsuche für Marius als zäh erwiesen. Gebremst wurde er unter anderem durch seinen fehlenden Führerschein und die schlechte Anbindung von Skaugum an den öffentlichen Nahverkehr, was den Arbeitsweg ohne eigenes Auto erheblich erschwerte. Dazu kamen laut seinem Anwalt seine hohe Bekanntheit, das enorme öffentliche Interesse sowie sein schwer angeschlagener Ruf nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung wegen schwerer Straftaten.

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Imago Marius Borg Hoiby bei der Trauerprozession für König Harald in Oslo

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Imago Prinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby bei der Jubiläums-Garden-Party in Trondheim 2016

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