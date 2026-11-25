Dicke Luft in der Villa! In der neuen Folge von Love Island VIP spitzt sich der Konflikt um Marla Slengard weiter zu. Die Reality-Darstellerin hatte ihr Couple Tim Kühnel (30) hintergangen, indem sie Paco Herb (31) küsste und Tim anschließend belog. Nun stellt Hanna Weig (30) sie vor den anderen Islandern zur Rede. Da Hanna selbst Gefallen an Tim gefunden hat, wirft sie Marla Unehrlichkeit vor. "Ich mag es nicht, wenn alle so lügen. Mochtest du ihn nicht so gerne?", fragt sie. Marla beteuert daraufhin, Tim sogar sehr gemocht zu haben. Doch Hanna lässt das nicht gelten: Wer echte Gefühle habe, würde sich schließlich nicht so verhalten. Marla kontert knapp: "Du bist nicht ich." Die Auseinandersetzung setzt Marla sichtlich zu. Während sie ihre Gefühle für Tim verteidigt, bricht sie erneut in Tränen aus. Mitleid zeigt Hanna jedoch nicht. Im Einzelinterview findet sie stattdessen deutliche Worte: "Schrecklich vom Charakter. Schrecklich."

Marla empfindet Hannas Einmischung als weiteren Angriff. Nach eigenen Angaben geht es ihr bereits seit Tagen schlecht. "Die verstehen doch, dass es mir seit Tagen nicht gut geht. Ich weiß nicht, warum man dann so auf mich eintritt. Das tut dann noch mehr weh, von so vielen Leuten. Ich bin seit drei Tagen nur am Heulen", erzählt sie in der Sendung. Hanna lässt sich davon allerdings nicht berühren. Sie nimmt Marla die Tränen nicht ab und vermutet, dass diese nur eine Show abzieht. "Jetzt auch noch weinen und Show machen", kommentiert sie im Einzelinterview. Anschließend wird sie noch deutlicher: "Ich finde, die hat einfach nichts verloren bei 'Love Island VIP'. Sorry. Wir sind hier, um Liebe zu finden und ehrliche Menschen zu daten, und sie spielt komplett ein falsches Spiel." Auch Paco, mit dem Marla den Kuss geteilt hatte, zeigt sich von ihrem Gefühlsausbruch wenig beeindruckt. Sein Kommentar fällt knapp aus: "Die Welt dreht sich weiter. Es ist keiner tot."

Die Kritik und die emotionale Belastung setzen Marla zunehmend zu. Zeitweise denkt sie sogar darüber nach, "Love Island VIP" zu verlassen. Letztlich entscheidet sie sich jedoch, in der Villa zu bleiben. Ihr Beweggrund: Sie möchte wiedergutmachen, was sie Tim angetan hat. Unterstützung von den anderen Islandern erhält sie dabei allerdings kaum. Auch Maxime Ocasek stellt sich nicht auf ihre Seite. "Ich empfinde kein Mitleid. Sie ist doch für ihre Taten verantwortlich. Sie zieht hier ihre Show ab und das war's", erklärt sie. Calvin Steiner schließt sich der Einschätzung seiner Mitstreiterin an und kritisiert Marlas Verhalten ebenfalls. Damit steht Marla mit ihrer Sicht der Dinge in der Villa weitgehend allein da. Ob sich die Wogen zwischen ihr und Tim noch glätten, werden die kommenden Folgen zeigen.

Neue Folgen von "Love Island VIP" sind immer ab Mittwoch auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Hanna Weig bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Henna, Marla und Tim bei der Movie Night in "Love Island VIP"

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