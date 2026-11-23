Josua Günthers Alleingang bei Temptation Island VIP sorgt auch nach der Ausstrahlung für reichlich Gesprächsstoff. Nachdem der Realitystar Aufnahmen seiner Freundin Larissa Juraschek zu sehen bekommen hatte, brannten bei ihm offenbar die Sicherungen durch: Ohne Erlaubnis machte er sich von der Männerunterkunft aus auf den Weg zur benachbarten Frauenvilla, um seine Partnerin zur Rede zu stellen. Die Konsequenz ließ nicht lange auf sich warten: Beide mussten das Treueexperiment vorzeitig verlassen. Doch nicht nur Josuas Verhalten beschäftigt die Zuschauer. Auf Instagram werden inzwischen auch Zweifel am Ablauf der Szene laut. Viele Fans fragen sich, ob die Aktion tatsächlich so spontan war, wie sie im Fernsehen dargestellt wurde – oder ob möglicherweise eine Inszenierung dahintersteckt.

Unter einem Instagram-Beitrag der Sendung machen die Zuschauer ihrem Misstrauen Luft. "Und die Drohne war sofort am Start", merkt ein Nutzer kritisch an. Ein anderer fragt: "Und das konnte man zufällig sofort filmen?" Ein Fan glaubt sogar, einen Widerspruch zwischen den verschiedenen Kameraaufnahmen entdeckt zu haben: "Kameramann hängt hinter ihm, aber in der Drohnenaufnahme ist keiner hinter Josua." Auch Josuas scheinbar zielstrebiger Weg über das Gelände lässt einige stutzig werden. Zusätzlich macht eine Behauptung die Runde, für die es bislang allerdings keinerlei Bestätigung gibt: Josua soll bereits am Vorabend versucht haben, in die andere Villa zu gelangen. Da Moderatorin Janin Ullmann (45) und das Kamerateam zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen seien, habe man ihn jedoch zurückgeschickt, damit er den viel diskutierten Sprint am nächsten Tag wiederholen könne.

Bevor die gemeinsame Zeit bei "Temptation Island VIP" für Josua und Larissa vorzeitig endete, bekamen die beiden noch Gelegenheit zu einer letzten Aussprache. Dabei wurde deutlich, wie sehr die Ereignisse Larissa zugesetzt hatten: "Ich habe geglaubt, dass Josua sich in eine andere Frau verliebt hat", erklärte sie. Josua entschuldigte sich daraufhin für sein Verhalten und versicherte seiner Partnerin: "Du weißt, dass ich dich über alles liebe und das niemals aufs Spiel setzen würde." Beide zeigten sich erleichtert darüber, dass das Experiment nun ein Ende hatte. Wie es nach den turbulenten Ereignissen für ihre Beziehung weitergeht, ist allerdings noch offen. Ob Josua und Larissa weiterhin ein Paar sind oder inzwischen getrennte Wege gehen, dürfte sich erst nach der Ausstrahlung zeigen.

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RTL Josua Günther bei "Bad Boyfriends"

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RTL / Jonas Mohr Josua und Larissa, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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