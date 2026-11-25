Cheyenne Ochsenknecht (26) steckt seit Jahren in einem digitalen Albtraum. Wie die Blondine jetzt in einem Bild-Interview offenbarte, wird sie im Netz hartnäckig von einem Mann belästigt, der ihr ungefragt Nacktfotos und perverse Nachrichten schickt. Anlässlich des Orange Days am 25. November, der weltweit als Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen begangen wird, macht sie das Problem nun öffentlich. Besonders perfide: Für seine Übergriffe legt der Stalker immer wieder neue Instagram-Accounts an. Blockiert Cheyenne ein Profil, taucht er nach einiger Zeit mit dem nächsten wieder auf. Zwar herrsche zwischendurch manchmal über Wochen oder sogar Monate Funkstille, ganz aufgehört hätten die Angriffe aber nie. Tatenlos zusehen will Cheyenne dabei nicht: Das Model sichert jeden schwerwiegenden Vorfall per Screenshot, meldet und blockiert die Accounts und schaltet die Polizei ein.

Genau diese Schieflage ärgert Cheyenne gewaltig. Sie kritisiert, dass sie als Betroffene den ganzen Aufwand schultern müsse, während der Täter ungehindert weitermachen könne. Sie selbst müsse den Anblick der Nacktfotos ertragen, Beweise sichern, Profile melden sowie Termine bei Polizei und Anwalt wahrnehmen. Weil sich neue E-Mail-Adressen und Instagram-Accounts in wenigen Minuten erstellen lassen, sei der Mann kaum dauerhaft loszuwerden, zumal sie weiß, dass sie nicht sein einziges Opfer ist. Dass sich Gegenwehr dennoch auszahlen kann, beweist immerhin ein anderer Fall. Nachdem ein anderer Nutzer Cheyenne wiederholt sexualisierte Kommentare über ihren Körper und ihre Kleidung geschickt hatte, erstattete sie Anzeige – inzwischen läuft ein Verfahren. Gewöhnliche Beleidigungen sammelt sie zwar nicht mehr lückenlos, bei Nacktfotos zieht sie aber eine klare Grenze.

Erfahrungen mit Anfeindungen musste Cheyenne schon lange vor ihrer Social-Media-Karriere sammeln. Bereits in der Schulzeit wurde sie gemobbt, was ihr damals schwer zusetzte. Zeitweise wich sie unterwegs sogar ganzen Schulklassen aus, weil sie Angst vor neuen Sprüchen hatte, und bis heute fühlt sie sich in großen Menschenmengen unwohl. Inzwischen geht sie mit Hass im Netz deutlich abgeklärter um, betont jedoch, dass digitale Gewalt dadurch nicht harmloser werde. Nicht zuletzt prägen diese Erlebnisse auch ihren Umgang mit Fotos ihrer Kids: Sie wägt sehr genau ab, welche Bilder und Infos von ihren Kleinen im Netz landen. Einschüchtern lässt sie sich von dem Stalker trotzdem nicht: "Wenn wieder etwas kommt, sichere ich es. Ich melde es. Ich blockiere. Aber leiser werde ich deswegen nicht."

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Imago Cheyenne Ochsenknecht bei der Premierenfeier von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth, Oktober 2025

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Imago Cheyenne Savannah Ochsenknecht beim HeidiFest im Münchner Hofbräuhaus, September 2026

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