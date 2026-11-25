Als wäre eine Scheidung im Endspurt der Schwangerschaft nicht schon nervenaufreibend genug, landete Jen Affleck (27) jetzt auch noch im Krankenhaus. Nur wenige Tage vor Thanksgiving wurde die hochschwangere Influencerin wegen Verdachts auf vorzeitige Wehen eingeliefert. In ihrer Instagram-Story meldete sich die "The Secret Lives of Mormon Wives"-Bekanntheit direkt aus dem Klinikbett bei ihren Fans: Auf den Aufnahmen ist ein Herzmonitor an ihrem Babybauch zu sehen, mit dem das Ungeborene überwacht wird. Jen hatte offenbar schon damit gerechnet, ihr viertes Kind deutlich vor dem errechneten Termin im Arm zu halten – nahm den Schreck aber humorvoll: "Ich dachte heute wirklich, unser kleiner Truthahn kommt ein paar Wochen zu früh", schrieb sie. Kurz darauf folgte zum Glück die Entwarnung: Es handelte sich lediglich um einen Fehlalarm, sodass der Nachwuchs vorerst weiter in Mamas Bauch heranwachsen darf.

Vater des Babys ist Jens Nochehemann Zac Affleck, mit dem sie bereits drei Kinder hat: die fünfjährige Nora, den dreijährigen Luca und die 16 Monate alte Penelope. Auf den erneuten Familienzuwachs hatte sich die Realitybekanntheit erst Anfang November bei einem Babymoon auf Maui eingestimmt – unter anderem zusammen mit ihrer ältesten Tochter Nora. Zu einem gemeinsamen Urlaubsfoto auf Instagram erklärte Jen damals, sie wolle auf Hawaii zur Ruhe kommen und vor der Geburt noch einmal Kraft tanken sowie jeden Moment mit ihren Liebsten aufsaugen.

Der Klinikschreck trifft die werdende Vierfachmama damit mitten in einer ohnehin turbulenten Phase. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die E! News vorliegen, reichte Jen am 3. November die Scheidung von Zac ein. Gegenüber dem Portal gab sie zu, dass es ihr derzeit nicht besonders gut gehe und der Zeitpunkt mitten in der Schwangerschaft denkbar ungünstig sei – an ihrem Entschluss hält sie dennoch fest: "Letztendlich war es die beste Entscheidung für uns." Auch Zac äußerte sich auf TikTok zum Eheaus und betonte, beide hätten schon lange über eine Trennung gesprochen und wollten ihren Kindern trotz allem ein möglichst normales und stabiles Leben ermöglichen.

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jenniferaffleck Jen Affleck im November 2026

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Instagram / jenniferlaffleck Jen Affleck und Zac Affleck mit ihren Kindern

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