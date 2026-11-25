Jennifer Lopez (57) hat für ihre Kinder offenbar mehr im Gepäck als eine prall gefüllte Playlist voller Hits. Die Sängerin möchte ihren 18-jährigen Zwillingen Max und Oskar (Anmerkung d. Red.: Oskar änderte seinen Namen von Emme zu Oskar) vor allem ihre persönliche Geschichte und ihre innere Stärke mit auf den Weg geben. Wie sie jetzt im Gespräch mit E! News verriet, sollen ihre beiden Kinder aus der Ehe mit Marc Anthony (58) darin sehen können, wie ihre Mutter schöne und schwierige Lebensphasen gemeistert hat. "Ich möchte, dass es etwas ist, das meine Kinder anschauen und sagen können: 'Oh, so war Mama.' 'So war Oma, so war Uroma.' Sie können das für immer behalten und darin mein Herz, meine Seele, meine Geschichte sehen", erklärte J.Lo. Der Film zeigt einen Auftritt aus Jennifers kürzlich beendeter Las-Vegas-Residenz im Caesars Palace. Seine Premiere feiert das Special am 26. November 2026 um 20 Uhr US-Ostküstenzeit auf CBS und Paramount+. Max und Oskar stammen aus Jennifers früherer Ehe mit Marc Anthony.

Dabei geht es der Musikerin nicht nur darum, sich als Entertainerin zu präsentieren. Sie will auch ihren menschlichen Weg möglichst authentisch festhalten. Ihre wichtigste Botschaft an Max und Oskar formulierte sie gegenüber E! News so: "Damit sie immer wissen, dass sie durchs Leben gehen, schwierige und wundervolle Dinge erleben und am anderen Ende trotzdem stärker und glücklicher herauskommen können." Trotz der emotionalen Ebene soll in "The JLO Show" aber vor allem der Spaß im Mittelpunkt stehen. Sämtliche Elemente der Show seien so angeordnet, dass sie gemeinsam eine Geschichte erzählen. Außerdem versteht die Sängerin die Produktion als eine Art Zeitkapsel ihrer Karriere als Popstar. Schon vor der Show beschäftigte sie die Frage, ob es womöglich ihr letzter Auftritt oder ihre letzte Tournee sein könnte. Deshalb sollte das Ergebnis alles vereinen, wofür sie als Künstlerin steht.

Wie eng die Bindung zwischen Jennifer und ihren Kindern ist, wurde zuletzt deutlich, als die Zwillinge zum College aufbrachen. Der neue Lebensabschnitt hinterließ bei der Sängerin eine große emotionale Lücke. Gleichzeitig freute sie sich aber darüber, dass Max und Oskar immer selbstständiger werden. Den Abschied verarbeitete die Schauspielerin auch in ihrer Musik: Nach dem Auszug ihrer Kinder schrieb sie "Proof of Love", ein Lied über Liebe und Verlust. Obwohl der Titel aus einer emotional belastenden Erfahrung heraus entstand, wurde daraus keine tränenreiche Ballade. Jennifer gestaltete ihn bewusst als tanzbaren Track – Herzschmerz für die Tanzfläche sozusagen. Hören können Fans das Ergebnis noch in diesem Monat: Im November soll "Proof of Love" als Bonustrack auf neuen Vinylausgaben ihres Albums "Love?" aus dem Jahr 2011 erscheinen.

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Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere von "The JLO Show" in den Paramount Studios in Los Angeles im November 2026

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Getty Images Max und Emme (nun Oskar) Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

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