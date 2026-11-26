Bonnie Blue (27) lässt sich bekanntlich von nichts so schnell aus der Ruhe bringen – erst recht nicht von Gegnern ihres Geschäftsmodells. Der berüchtigte Bang-Bus der Erotikdarstellerin ist gerade erst in Australien angekommen und wurde dort prompt zum Ziel einer wüsten Graffiti-Schmiererei. Wie Aufnahmen auf TikTok zeigen, haben Unbekannte dem Fahrzeug ein neues Design verpasst: Auf der Seite prangt das englische Schimpfwort "Slag" (dt.: Schlampe), auf dem Heck hinterließen die Vandalen zudem einen großen Penis. Statt Empörung reagierte Bonnie, die im Gegensatz zu ihrem Bus aufgrund eines Einreiseverbots aktuell nicht durch Australien touren darf, lieber mit trockenem Spott: "Ich wusste bereits, dass ich bei den australischen Behörden nicht besonders beliebt bin, aber anscheinend habe ich es jetzt auch geschafft, die örtlichen Kriminellen zu verärgern."

Vor allem die Zeichnung auf der Rückseite ihres Vans unterzog die Britin, die inzwischen auch mit einem digitalen Double arbeitet, einer knallharten Qualitätskontrolle. "Ich weiß nicht, warum sie es für nötig hielten, einen Penis auf die Rückseite meines Vans zu malen. Mich wird das wohl kaum beleidigen", erklärte Bonnie im Video, bevor sie noch eine fachkundige Einordnung nachlegte: "Allerdings habe ich schon deutlich bessere gesehen." Auch die Beschimpfung an der Fahrzeugseite prallte an der Blondine ab – sie riet den Tätern sogar zu mehr Einfallsreichtum: "Was die Bezeichnung als Schlampe angeht, müssen sie sich schon etwas Originelleres einfallen lassen." Wer hinter dem ungefragten Umstyling steckt, ist bislang nicht bekannt.

Der Bangbus kam bereits bei Bonnies öffentlichkeitswirksamen Aktionen zum Einsatz – unter anderem rollte er schon bei ihren umstrittenen Freshers-Touren durch britische Universitätsstädte mit. Erst im vergangenen Monat hatte der Van zudem als Ferienunterkunft auf Airbnb für Aufsehen gesorgt: Für rund 180 Euro pro Nacht sollten Gäste zwei Schlafzimmer, vier Betten und ein Bad buchen können – allerdings nur zwei Stunden lang, bevor die Plattform dem Treiben ein Ende setzte und das Inserat löschte. Neben gewöhnlichen Basics wie Handtüchern und Getränken waren damals auch spezielle Extras wie Babyöl, Feuchttücher, eine Kerze, eine persönliche Dankeskarte sowie eine von Bonnies typischen blauen Masken vorgesehen, wie ihr "mysteriöser Fahrer" zuvor stolz in den sozialen Medien vorgeführt hatte.

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Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star

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