Mit einem frechen Kommentar nimmt Jennifer Lawrence (36) die Gerüchte über einen angeblichen Beautyeingriff aufs Korn. Seit einiger Zeit vermuten einige Fans, dass die Oscarpreisträgerin ihre Augenlider operativ korrigieren ließ. Jetzt machte sie sich auf Instagram über die Spekulationen lustig. In ihrer Story veröffentlichte Jennifer einen Beitrag ihrer Make-up-Artistin Shayna Goldberg, die darin Kosmetikprodukte von Mes Beauty vorstellte. Dazu schrieb die Schauspielerin ironisch: "Wer es weiß, weiß es: Sie ist diejenige, die meine Lid-OP gemacht hat." Hinter der vermeintlichen Enthüllung steckt allerdings keine Bestätigung einer Blepharoplastik, wie die medizinische Bezeichnung für eine Lidstraffung lautet. Vielmehr scheint Jennifer damit auf die beeindruckenden Fähigkeiten ihrer Visagistin anzuspielen. Offenbar reichen deren Schminktechniken aus, um den Eindruck zu erwecken, dass die Schauspielerin beim Schönheitschirurgen hat nachhelfen lassen.

Dass ihr Make-up immer wieder für Diskussionen sorgt, beschäftigte Jennifer schon vor drei Jahren. Im Gespräch mit Kylie Jenner (29) für das Magazin Interview erzählte sie 2023, wie sehr ihr Visagist Hung Vanngo ihr Erscheinungsbild beeinflusst. "Es ist unglaublich, was Make-up bewirken kann, denn ich arbeite mit Hung [Vanngo], der die Lippen überzeichnet, und ich nenne ihn einen plastischen Chirurgen, weil in den vergangenen Monaten, seit ich mit ihm arbeite, jeder überzeugt ist, dass ich mich an den Augen operieren ließ", berichtete sie.

Für die Zukunft kann sich Jennifer durchaus vorstellen, ihr Aussehen mithilfe eines Schönheitschirurgen zu verändern. Gegenüber The Cut verriet sie kürzlich, dass ein Facelifting irgendwann auf ihrer Wunschliste stehen könnte. Dahinter steckt auch der Wunsch, im Alltag mit ihren Kindern möglichst frisch und attraktiv auszusehen. "Ich möchte eine sexy Mutter sein. Beim Abgeben möchte ich wie eine Frau aussehen, die ihr Leben im Griff hat, selbst wenn ich gerade erst aufgewacht bin und mein Leben nicht im Griff habe", erklärte die Schauspielerin. Ob sie sich tatsächlich einmal für eine Gesichtsstraffung entscheidet, bleibt abzuwarten. Bis dahin scheint sie sich jedenfalls wenig darum zu kümmern, welche Beauty-Eingriffe ihr im Internet angedichtet werden.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den WWD Beauty Inc Awards 2026 im Lavan Midtown in New York

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