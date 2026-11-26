Damit hatte Robert Irwin (22) wohl überhaupt nicht gerechnet! Als der Tierschützer Ende Oktober neben Prinz William (44) in der britischen Talkshow "The Graham Norton Show" Platz nahm, wurde es für ihn plötzlich ziemlich unangenehm, wie er jetzt gegenüber Extra TV erzählte. Moderator Graham überraschte seine Gäste nämlich mit Bildern, die Robert bei einem Fotoshooting für die Unterwäschemarke Bonds zeigen. Ausgerechnet vor dem britischen Thronfolger musste sich der Australier nun in knapper Bekleidung auf dem Bildschirm betrachten. Seine Verlegenheit konnte er kaum verbergen. "Ich kann nicht glauben, dass ich mir diese Bilder mit Prinz William ansehe", stammelte er mit hochrotem Kopf. William machte die Situation mit einer zweideutigen Bemerkung nicht gerade leichter. Angesichts der abgebildeten Tiere witzelte er: "Ich denke immer noch über deine Python nach." Daraufhin brach Robert lachend zusammen, ließ sich seitlich aufs Sofa fallen und versteckte sein Gesicht.

In dem Interview verriet Robert auch, wie sehr ihn dieser Auftritt aus dem Konzept gebracht hat. "Diese Fotos mit Prinz William anzusehen, stand nicht auf meiner Bingokarte. Es kam sehr unerwartet und war einer der peinlichsten Momente meines Lebens", gestand der 22-Jährige. Besonders deutlich habe sein Gesicht verraten, wie unwohl er sich fühlte. "Es war furchtbar! Oh mein Gott, ich nahm jeden Rotton an, den es gibt", erinnerte er sich. Dass seine Werbeaufnahmen überhaupt zum Gesprächsthema wurden, sei eine abgesprochene Überraschung von William und Graham gewesen. Davon habe Robert vorher nichts gewusst. Bereuen würde er das Shooting allerdings keineswegs. Obwohl er sich selbst nicht als klassischen Unterwäschemodeltyp sieht, habe ihn die Idee überzeugt, mit der Kampagne den Artenschutz zu unterstützen und Menschen außerhalb der üblichen Zielgruppe für das Thema zu begeistern.

Eigentlich hatte Robert für seinen Fernsehbesuch ganz andere Vorstellungen. Statt über seinen Körper wollte er gemeinsam mit William über den Schutz bedrohter Tierarten und die Bedeutung des Umweltschutzes sprechen. Schließlich verbindet die beiden seit mehreren Jahren ihr Engagement für die Natur. Immer wieder setzen sie sich bei gemeinsamen Projekten für den Erhalt der Artenvielfalt ein. Dass sie nun zusammen in einer der bekanntesten britischen Talkshows auftreten durften, bedeutete Robert deshalb besonders viel. Er sprach sogar von einem historischen Ereignis, da seiner Darstellung zufolge zuvor noch kein Mitglied der britischen Königsfamilie in einem solchen Format zu Gast gewesen sei. Die Gelegenheit, mit dem Prinzen von Wales vor einem großen Fernsehpublikum für ihre gemeinsamen Anliegen zu werben, empfand er als große Auszeichnung.

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Getty Images Prinz William und Robert Irwin in Kapstadt im November 2024

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Getty Images Robert Irwin, Prinz William und Nomzamo Mbatha beim Earthshot Prize in Kapstadt im November 2024

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