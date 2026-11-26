Bei Holly Ramsay und Adam Peaty (31) ist das Babyglück perfekt! Die Influencerin und der Olympiaschwimmer sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. Wie die beiden jetzt gemeinsam auf Instagram verkündeten, kam ihr Mädchen bereits am 25. November zur Welt. Auch den Namen ihres Schatzes verrieten sie sogleich: Die Kleine heißt Daphne June Ramsay-Peaty. Zu der freudigen Nachricht gab es für die Fans auch gleich ein erstes Foto des Neugeborenen.

Zum ersten Schnappschuss ihrer Tochter fanden Holly und Adam liebevolle Worte. "Daphne June Ramsay-Peaty, willkommen auf der Welt, 25.11.2026. Du wirst für immer unser wunderschönes kleines Mädchen und Georges kleine Schwester sein", schwärmen die frischgebackenen Eltern in ihrem Instagram-Beitrag. Zudem richteten sie ein großes Dankeschön an das medizinische Personal: "Danke an alle Ärzte, Pflegekräfte und Hebammen, die dafür gesorgt haben, dass wir sicher, gesund und glücklich sind – wir werden für immer dankbar sein."

Für Holly ist es das erste Kind. Adam kennt das Gefühl dagegen schon: Aus seiner früheren Beziehung mit Eirianedd Munro hat der Sportler bereits den sechsjährigen Sohn George. Auch Hollys Eltern feiern eine echte Premiere. Starkoch Gordon Ramsay (60) und seine Frau Tana sind durch Daphne June zum ersten Mal Großeltern geworden. Ab sofort darf sich der Fernsehkoch also offiziell Opa nennen. Gordon hatte der bevorstehenden Geburt seiner ersten Enkelin schon entgegengefiebert. Erst vor gut einer Woche wurde der Koch mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Bei der Zeremonie verriet er, dass der Nachwuchs in wenigen Tagen erwartet werde. Mit seiner Prognose lag der Küchenchef also goldrichtig.

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Instagram / hollyramsaypeaty Holly Ramsay und Adam Peaty verkünden Baby-News

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Instagram / hollyramsaypeaty Holly Ramsay mit ihrem Baby, November 2026

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