Vor erneuter OP wird es für Lindsey Vonn mental schwer

Lindsey Vonn (42) steht vor der nächsten großen Herausforderung: Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen in Italien im Februar 2026 muss sich die Skilegende erneut am linken Bein operieren lassen. Der Eingriff soll voraussichtlich der letzte in einer langen Reihe von Behandlungen sein. Auf Instagram nimmt die 42-Jährige ihre Fans nun mit in ihren Alltag kurz vor dem Termin: Sie schuftet im Fitnessstudio, besucht Konzerte und verbringt viel Zeit mit ihrem Hund Chance. Doch zwischen all den aktiven und schönen Augenblicken wird deutlich, wie sehr das Warten auf die Operation an der US-Amerikanerin zehrt. Offen spricht Lindsey in einem Instagram-Post über ihre Gefühle: "Der Countdown ist mental schon ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein." Bis zum anstehenden Termin versucht die Sportlerin dennoch, ihrem geregelten Training nachzugehen und sich mit persönlichen Erlebnissen abzulenken.

Bei der anstehenden Operation soll laut Blick.ch das Metall entfernt werden, das der US-Amerikanerin nach ihrem komplizierten Schienbeinbruch eingesetzt wurde. Gleichzeitig wollen die Ärzte ihr gerissenes Kreuzband reparieren. Seit dem folgenschweren Sturz bei Olympia musste sich Lindsey bereits mehreren Eingriffen unterziehen – der kommende soll die Reihe der Behandlungen nun abschließen. Danach steht Lindsey allerdings eine weitere intensive Reha bevor: Rund neun Monate soll ihre Genesungszeit dauern. Ob sie im Anschluss noch einmal ein sportliches Comeback in Angriff nimmt, ist bislang offen. Im Moment richtet sie ihren Blick daher vor allem auf die unmittelbar bevorstehende OP und die kleinen Lichtblicke in ihrem Alltag. Auf Instagram fasst sie ihren derzeitigen Umgang mit der belastenden Situation so zusammen: "Ich arbeite hart und genieße die Momente, die ich habe."

Neben dem konsequenten Krafttraining sucht Lindsey derzeit vor allem Nähe und Ablenkung. Besonders ihr Hund Chance scheint ihr in dieser schwierigen Phase Halt zu geben. In ihren Instagram-Beiträgen teilt die Sportlerin innige Kuschelmomente mit ihrem vierbeinigen Begleiter und zeigt, wie viel gemeinsame Zeit die beiden aktuell verbringen. Dazwischen finden sich weitere Schnappschüsse aus ihrem neuen Alltag: Bilder von Konzertbesuchen und eine gemeinsame Aufnahme mit dem früheren Tennisprofi Andre Agassi (56). Ihre Posts dokumentieren damit unterschiedliche Seiten der Wochen vor dem Eingriff: Während Lindsey beim Krafttraining konzentriert an ihrer körperlichen Verfassung arbeitet, sorgen Unternehmungen und Treffen für Abwechslung. Mit ihren Einblicken lässt die ehemalige Skirennläuferin ihre Follower damit nicht nur an den schönen Seiten teilhaben, sondern auch an den Momenten, in denen das Warten auf den Eingriff schwer wiegt.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn mit ihrem Hund

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn beim Sport mit ihrem Hund

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