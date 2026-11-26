Mit einem unangekündigten Abstecher ins schottische Berwickshire hat Prinzessin Kate (44) für eine echte Überraschung gesorgt. Nur eine Woche nach der gemeinsamen Indienreise mit Prinz William (44) und kurz vor dem Start ihrer mit Spannung erwarteten Dokumentation besuchte sie im Alleingang die Hugo Burge Foundation, wo sich alles um eine ihrer größten Leidenschaften drehte: die Kunst. Zunächst schlenderte die dreifache Mutter durch die weitläufigen Gärten der Stiftung und kam anschließend mit den kreativen Talenten ins Gespräch, die dort an ihren Projekten tüfteln. Beim bloßen Zuschauen wollte es die Prinzessin von Wales allerdings nicht belassen, sondern griff selbst zu Kohle und Papier, um sich im Zeichnen auszuprobieren. Was dabei entstand, blieb laut Paris Match aber ihr kleines Geheimnis – weder den Anwesenden noch der Öffentlichkeit wollte die Royal ihre Werke zeigen.

Mit ihrem Besuch ehrte Kate eine Einrichtung, die sich für Kreativität und traditionelles Kunsthandwerk im gesamten Vereinigten Königreich starkmacht. Dazu bietet die Hugo Burge Foundation unter anderem Residenzprogramme an, in denen Künstler Raum und Unterstützung für ihre Arbeit finden. Während ihres Rundgangs ließ sich Kate die Projekte mehrerer Teilnehmer aus nächster Nähe erklären. Dass sie anschließend selbst zu den Zeichenmaterialien griff, spiegelte genau den Grundgedanken der Stiftung wider, wonach kreativer Ausdruck kein Luxus für besonders Begabte sein soll. Auch modisch setzte die Prinzessin auf geerdete Zurückhaltung und erschien in einem schlichten Barbour-Parka, den sie schon mehrfach getragen hatte. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Rollkragenpullover, eine braune ärmellose Weste sowie flache braune Schuhe, setzte mit funkelnden Kleeblattohrringen der Schmuckdesignerin Daniella Draper aber dennoch einen edlen Akzent.

Der Termin in Schottland folgte auf Prinzessin Kates erste offizielle Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung. Gemeinsam mit Prinz William war sie nach Indien gereist, wo die Earthshot Prizes verliehen wurden. Mit der Auszeichnung werden ökologische Innovationen gefördert und finanziell unterstützt. Nun steht schon das nächste Herzensprojekt in den Startlöchern, denn Kates angekündigte Dokumentation soll ihren Weg der Genesung begleitet haben. Der überraschende Termin in Berwickshire lag somit unmittelbar vor der geplanten Ausstrahlung und verknüpfte zwei Themen, die ihr bei öffentlichen Auftritten besonders am Herzen liegen: Während der Gartenspaziergang ihre bekannte Liebe zur Natur aufgriff, rückte beim Arbeiten mit Papier und Kohle ihre Begeisterung für Kunst in den Fokus.

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Imago Prinzessin Kate nimmt bei ihrem Besuch der Hugo Burge Foundation in Greenlaw an einem Kohlezeichenkurs teil, November 2026

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Imago Prinzessin Catherine besucht als Schirmherrin das Royal Marsden Hospital in London

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