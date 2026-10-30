Schimmelentgiftung: Jenny McCarthy schläft in einem Zelt

Jenny McCarthy (53) wählt im Kampf gegen die Folgen einer Schimmelvergiftung einen ungewöhnlichen Weg: Die Moderatorin übernachtet derzeit in einem Zelt in ihrem eigenen Garten. Die The Masked Singer-Jurorin machte ihre ungewöhnliche Schlafsituation jetzt in ihrem Podcast öffentlich und zeigte dort auch ein Bild der provisorischen Unterkunft. Bereits seit sieben Monaten befreit sie ihren Körper von Mykotoxinen. Inzwischen habe sie so große Angst vor möglichen Belastungen an anderen Schlafplätzen, dass sie sich nur noch in ihrem Gartenzelt einigermaßen sicher fühle. "Weil ich inzwischen im Grunde paranoid bin, irgendwo zu schlafen, lebe ich in einem Zelt. Ich mache keine Witze", erklärte sie in ihrem Podcast. Über das beigefarbene Zelt hat die Moderatorin zusätzlich eine regenfeste Plane gespannt. Diese soll sie nach eigenen Angaben vor dem Wasser der Rasensprenger und vor "Chemtrails" schützen.

Wie Jenny erzählte, habe ein Arzt im Dezember 2025 bei ihr eine Mykotoxinvergiftung festgestellt. Die gesundheitlichen Beschwerden und medizinischen Eingriffe hätten Ängste ausgelöst. "Nach all diesen Operationen und nach der Diagnose einer Mykotoxinvergiftung fühle ich mich manchmal ein bisschen verrückt, als würden die Wände auf mich zukommen, und paranoid", schilderte sie. Laut der Moderatorin können Menschen mit einer Schimmelvergiftung eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Sie selbst befinde sich mitten in dieser traumatischen Phase. Angefangen habe alles mit einer immer wiederkehrenden Entzündung an einer Zahnwurzel, durch die ihre linke Gesichtshälfte angeschwollen sei. Später seien immer wieder Hagelkörner am Auge, monatelange schmerzhafte Augenoperationen, heftige Hautausschläge und Lebensmittelallergien hinzugekommen. Außerdem habe sie eine bakterielle Überwucherung des Dünndarms entwickelt. "Das bedeutet, dass sich dein Bauch jedes Mal aufbläht, wenn du etwas isst", erklärte die Moderatorin.

Seit ihrer Diagnose nimmt Jenny eine Vielzahl an Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln ein. Zudem sei ihr gesamtes Haus von einem Spezialisten vom Schimmel befreit worden. Dafür habe sie mehrere zehntausend Euro ausgegeben, bevor anschließend noch weitere Bauarbeiten notwendig geworden seien. Darüber hinaus habe man ihr geraten, sich von all ihren Möbeln und Kleidungsstücken zu trennen. Das Portal Page Six bat Jennys Vertretung um eine Stellungnahme zu ihren Schilderungen, erhielt jedoch keine Antwort. Privat ist Jenny mit Donnie Wahlberg (57) verheiratet. Im September 2026 bot das Paar sein Haus mit vier Schlafzimmern im US-Bundesstaat Illinois für 2,5 Millionen Euro zum Verkauf an. Jenny und Donnie hatten die Immobilie zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als zehn Jahren besessen. Ob der Verkauf des Hauses mit der von Jenny beschriebenen Schimmelbelastung und den umfangreichen Arbeiten zusammenhängt, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.

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YouTube / thejennymccarthywahlbergshow Jenny McCarthy zeigt ihr Zelt

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YouTube / thejennymccarthywahlbergshow Jenny McCarthy mit stark angeschwollener Gesichtshälfte

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Getty Images Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg im Dezember 2018