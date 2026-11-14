Jenny McCarthy leidet an PTBS nach Schimmelvergiftung

Jenny McCarthy (54) gewährt einen tiefen Einblick in die psychischen Folgen ihrer Schimmel- und Mykotoxinvergiftung. In einer Folge ihres Podcasts "The Jenny McCarthy Wahlberg Show" erklärt die Moderatorin, durch die zermürbende Erkrankung eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt zu haben. Die Beschwerden seien demnach nicht nur körperlicher Natur. Auch an unbelasteten Orten habe das ehemalige Playmate allein aus Panik vor einem erneuten Kontakt mit Schimmel körperliche Reaktionen erlebt. "Mir war nicht klar, dass man durch Schimmel eine PTBS bekommen kann, bis ich durch die Schimmelvergiftung selbst eine PTBS bekam. Wo immer ich hinging, hatte ich eine Histaminreaktion. Überall, wo ich hinkam, geriet ich in Panik, dass dort Schimmel sein könnte, selbst wenn es an diesen Orten keinen Schimmel gab", schilderte Jenny in der Folge.

Ihr Leidensweg hatte im Oktober 2024 mit andauernden Zahnschmerzen begonnen. Später kamen eine tiefe Infektion im Kieferknochen und Wucherungen an den Augenlidern hinzu. Allein im Jahr 2025 musste sie sich neun Eingriffen im Mundraum unterziehen. Erst ein paar Monate später, im Dezember desselben Jahres, diagnostizierte ein Arzt für funktionelle Medizin eine Schimmel- und Mykotoxinvergiftung. Laut Jenny hatten die Giftstoffe ihr Immunsystem derart geschwächt, dass es Infektionen nicht mehr ausreichend abwehren konnte. Seit Januar 2026 führt sie ein umfangreiches Entgiftungsprogramm durch, zu dem tägliche Infrarotsaunagänge, Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel, Getränkepulver, Nasensprays und Rizinusölpackungen gehören. Als mögliche Quelle vermutet sie ihren beruflich genutzten Make-up- und Umkleideraum. Auch bei ihrer Visagistin wurde eine ähnliche Belastung diagnostiziert. Während ihre Kollegin nach zwei Monaten entgiftet gewesen sei, werde Jenny nach zehn Monaten noch immer behandelt. Mittlerweile gehe es ihr aber deutlich besser als am Tiefpunkt.

Die Sorge vor einer erneuten Belastung prägt Jennys Alltag dennoch weiterhin. Noch Ende Oktober erklärte sie, trotz Sanierungsarbeiten an ihrem Haus in einem Zelt im eigenen Garten zu nächtigen. An anderen Orten fühle sie sich nicht wohl. Rückhalt bekommt Jenny von ihrem Ehemann Donnie, mit dem sie seit August 2014 verheiratet ist. Der Musiker ist als Mitglied der Band New Kids on the Block bekannt. Für einen möglichst unbelasteten Neustart haben die beiden zudem drastische Entscheidungen getroffen: So trennten sie sich von Kleidung aus drei Jahrzehnten und ließen ihre gesamten Möbel zurück.

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Getty Images Model Jenny McCarthy im März 2025 in Los Angeles

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Getty Images Jenny McCarthy im Januar 2020

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