Der Tod von Lance Broadway (43) gibt weiterhin Rätsel auf. Der ehemalige MLB-Profi und Schauspieler wurde am 17. November leblos im Treppenhaus eines Apartmentkomplexes in Dallas im US-Bundesstaat Texas gefunden. Er wurde nur 43 Jahre alt. Nun gibt es neue Informationen zu dem Fall: Aus einem Polizeibericht, der der California Post vorliegt, geht hervor, dass die Behörden den Todesfall als "ungeklärt" einstufen. Demnach gibt es nach dem bisherigen Ermittlungsstand keine Hinweise darauf, dass Lance zum Zeitpunkt seines Todes unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Woran der frühere Baseballspieler tatsächlich gestorben ist, steht damit weiterhin nicht fest. Weitere Erkenntnisse soll die noch laufende Autopsie liefern, deren Ergebnisse aktuell ausstehen. Was sich an jenem Tag in dem Treppenhaus in Dallas abgespielt hat, bleibt somit vorerst offen.

Laut dem neuen Polizeibericht wurden die Beamten am Fundtag um 17:56 Uhr zu dem Apartmentkomplex gerufen. Um 18:20 Uhr stellte das Dallas County Medical Examiner's Office den Tod des Sportlers dann offiziell fest. Die genaueren Zeitangaben konkretisieren zwar den Ablauf des Einsatzes, erklären aber nicht, warum der ehemalige Baseballspieler leblos im Treppenhaus lag. In den Jahren vor seinem Tod hatte sich der Ex-Profi vor allem dem Nachwuchs gewidmet: Fünf Jahre lang trainierte er junge Spieler bei der Jugendbaseballorganisation Canes Southwest. In einem Statement erinnerte die Organisation an seinen großen Einsatz: "In den vergangenen fünf Jahren hatten unsere Canes-Baseballfamilien das Privileg, die Leidenschaft, Intensität und unerschütterliche Hingabe, die Lance Broadway auszeichneten, aus erster Hand zu erleben." Bei ihm habe es "keine halben Sachen" gegeben. Weiter hieß es über Lance: "Er gab immer alles. Seine Energie war unübertroffen, seine Erwartungen waren hoch und seine Arbeitsmoral war etwas, das er nicht nur einforderte, sondern auch selbst vorlebte."

Seine sportliche Laufbahn hatte Lance im Profibaseball begonnen. Im Jahr 2005 holten ihn die Chicago White Sox in der ersten Runde des MLB-Drafts in ihr Team. Insgesamt stand er während dreier Saisons für die White Sox und die New York Mets auf dem Feld. Nach dem Ende seiner Sportkarriere schlug er einen ganz neuen Weg ein und versuchte sich als Schauspieler. So war er unter anderem im Actionfilm "Olympus Has Fallen" sowie in den Serien "Agents of S.H.I.E.L.D.", "Lucifer" und "Colony" zu sehen. Welche Spuren er als Trainer hinterlassen hat, zeigte zuletzt ein Facebook-Beitrag von Stephanie Webb, deren Sohn von Lance betreut wurde: "Ich weiß nicht, ob ich jemals in Worte fassen kann, was Lance Broadway unserem Sohn oder unserer Familie bedeutet hat." Besonders hob Stephanie "die Jahre, in denen er sein Herz und seine Seele in eine Gruppe von Jungen gesteckt hat" hervor. Dies sei während einiger der prägendsten Jahre ihres Lebens geschehen.

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Getty Images Baseballspieler Lance Broadway bei der Billboard-Afterparty am 10. Februar 2013 im London Hotel in West Hollywood

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Getty Images Lance Broadway von den Toronto Blue Jays posiert beim Medientag am 1. März 2010 in Dunedin, Florida

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