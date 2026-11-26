Tom Holland (30) kann sich über einen riesigen Erfolg an den Kinokassen freuen: Sein Superheldenabenteuer "Spider-Man: Brand New Day" hat 2026 weltweit mehr als 2,52 Milliarden US-Dollar eingespielt. Laut dem Filmportal Filmstarts ist der neueste Leinwandauftritt der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft damit der erfolgreichste Blockbuster des Jahres. Der Marvel-Film dominiert damit nicht nur das aktuelle Kinojahr, sondern kann sich auch im historischen Vergleich behaupten. Gemessen an den weltweiten Einspielergebnissen aller bisher veröffentlichten Kinofilme belegt er einen beachtlichen dritten Platz. Jetzt wartet schon die nächste Überraschung auf die Fans. Wer den Kinohit auf der großen Leinwand verpasst hat oder ihn noch einmal sehen möchte, muss dafür nicht extra zahlen. "Spider-Man: Brand New Day" ist jetzt nämlich im Netflix-Abo verfügbar, und zwar ohne zusätzliche Leihgebühr.

Inhaltlich knüpft der Film direkt an die Ereignisse aus "Spider-Man: No Way Home" an. Dort hatte Doctor Strange dafür gesorgt, dass sich niemand mehr an Peter Parker erinnert. Nur so ließ sich das Multiversum retten. Zu Beginn der Geschichte nimmt Peter den Kampf gegen das Verbrechen in seinem Viertel zunächst allein auf. Doch schon bald wird das Department of Damage Control zum Ziel einer Reihe mysteriöser Angriffe. Dahinter scheint ein bislang unbekannter Gegner zu stecken, der andere Menschen durch Gedankenkontrolle für seine Zwecke manipuliert. Außerdem muss sich der junge Held mit überraschenden Veränderungen seiner Spinnenkräfte auseinandersetzen. Wer kein Netflix-Abo hat, kann den Film auch anders sehen: Gegen eine Gebühr lässt er sich bei Onlineanbietern wie Amazon Prime Video ausleihen.

Doctor Stranges Zauber hat Peters Privatleben nachhaltig verändert. Selbst seine engsten Vertrauten haben jede Erinnerung an ihn verloren. Dadurch ist Peter gezwungen, sowohl seinen Alltag als auch seinen Einsatz als Spiderman völlig auf sich allein gestellt und ohne die Unterstützung seines früheren Umfelds zu meistern. Tom ist in dem Film erneut als Peter Parker zu sehen und steht als titelgebender Superheld im Mittelpunkt der Geschichte. Beim Filmportal kommt das neue Kapitel gut an: Autor Markus Trutt vergab bei Filmstarts vier von fünf Sternen. Er lobte den "fantastischen Spagat zwischen erwachsenem Tiefgang und purem Blockbuster-Fun". Auf eine Fortsetzung können sich die Fans bereits einstellen. Wie Filmstarts berichtet, ist mit "Spider-Man 5" schon ein weiterer Teil der Reihe vorgesehen. Bis dieser in die Kinos kommt, dürfte laut dem Portal allerdings noch einige Zeit vergehen.

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Imago Tom Holland als Peter Parker im Spider-Man-Kostüm in "Spider-Man: Brand New Day" (2026)

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Szene aus "Spider-Man: Far From Home"

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